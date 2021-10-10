正「中」要害　情慾大爆發

講嘢最緊要中Point，同樣地，男士們想要降服床上對手，一定要刺中對方嘅敏感部位，咁先可以伴侶嘅情慾大爆發，盡情享受魚水之歡。今次就由「中間」嘅英文「Middle」入手，分享吓情慾世界中，各種令人興奮嘅話題。

Middle Kingdom 女性重地

乜乜Kingdom通常可直譯為乜乜王國，之但係「Middle Kingdom」就有另一種意思，而且暗指女性身體某個重要部位。無錯！就係佢哋嘅私處，亦係男士們好想探索嘅地方。至於「Middle Eye」呢句情色俚語更加係指女性嘅蜜洞，但非裔美國人比較多講「Middle Cut」，因為「Cut」嘅發音同「Cunt」相似，後者正正係蜜洞咁解。不過，大家要留意，有人認為「Cunt」呢個英文具有冒犯性，所以唔好亂用呀！

Up the Middle 間場體位

考考大家，知唔知「Up the Middle」點解？其實係一種口愛體位，玩法係女伴先做出狗趴式動作，男伴則趴喺佢身後，以舌頭挑逗對方嘅私處。雖然呢個動作好重口味，但性學家認為大家可以一試，原因係呢個動作可以作為間場之用，特別係玩完推車仔後，要銜接另一個動作時，男方可以用呢一招嚟刺激對方要害，再轉換其他體位，咁就唔怕女伴嘅熱情會冷卻喎。

《Maid In The Middle》 主僕一家親

家陣四仔作品通常係大堆頭製作，而呢套由Sinful XXX喺2020年尾推出嘅《Maid In The Middle》算係少見，事關全片只得一男二女演出，但有四仔名導Roma Amor執導，又有四仔男神Jay Snakes壓陣，所以好受美國四仔迷追捧，仲喺多個四仔頒獎禮上獲得提名。故事講述Victoria Summers呢位輕熟女同Jay Snakes係一對恩愛夫妻，但自從聘請咗Tiffany Tatum做家務，雙雙被呢位溫柔體貼嘅女僕迷住，結果搞出錯綜複雜嘅三角關係。

同場加映：深沢祈莉嘅中間身份

日本AV經常出現「中出」呢個字眼，至於「中間」呢個詞語都試過上封面，講緊嘅係MOODYZ喺2020年推出嘅作品《專業與業餘寫真女優嘅中間！》，當中所謂嘅中間，並非指女主角深沢祈莉某個身體部位，而係指佢嘅身份處於職業與素人寫真女優之間。據片廠解釋，呢位喺1997年出生嘅G奶女優，原本已為某雜誌拍咗寫真，但未推出前先喺AV出道，潛台詞係話佢有寫真女優嘅質素。事實上，深沢祈莉有樣有身材，仲要同高橋聖子隸屬同一間經理人公司，只可惜佢嘅際遇一般，自從今年1月後，已經冇新作推出。