被劉穎鏇暗戀！丁子朗請女仔食檸檬

藝人丁子朗入行5年，最近獲力捧上位，他志願是成為一位真正演員，所以他願意「自毀形象」挑戰演奸角，甚至強姦犯，更打趣說：「完全唔介意，好想做添！」至今拍劇僅10多套的他，表現漸上軌道，早前擔任港姐總決賽司儀，「執生」能力令人另眼相看：「其實主持奧運閉幕已經試過類似情況，嗰次要爆肚拖足10幾分鐘，仲唔知幾時先可以交返去日本嗰邊，係好難忘嘅經驗。」

監製頗有微言

談到他於熱播劇《把關者們》內，角色相當切合其本身陽光形象，演來尚算得心應手，他坦言演戲路上最感恩遇上伯樂監製陳維冠：「佢好注重戲，要求演員有達標嘅表現。好記得拍《七公主》嘅時候，我見有兩小時空檔，就答應錄影《#後生仔傾吓偈》，點知再入廠拍戲就心散咗，NG好多次，佢同我講以後唔熟對白就唔好入廠，係我衰高估咗自己嘅能力，嗰種挫敗感依家都仲記得，但就係因為咁我累積咗經驗，後嚟喺《青春不要臉》擔正，就比較容易駕馭啦！」

大談愛情觀

《把》劇內他與劉穎鏇、以及孔德賢上演一段三角戀，而他對Tiffany暗戀自己完全後知後覺：「其實依家啲愛情點會仲咁死心榻地？好多女仔都明刀明槍。」情路上他也曾試過一見鍾情，最終發現單靠浪漫不可行，雙方相處了解發展才是王道！丁子朗承認也試過被女生示愛：「對方係我嘅高中同學，佢父母都好想撮合我哋，成日叫我返屋企食飯，當時其實我有拖拍，佢都唔介意，我同佢講大家真係唔Work，結果我仲撮合咗佢同我嘅一位朋友。佢依家做咗我Best Friend，感覺好似屋企人咁。（你有咩擇偶條件？）外在嚟講我唔鍾意短頭髮，同埋希望對方了解及明白我嘅諗法，最幸福當然係互相扶持、一齊成長啦。」

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