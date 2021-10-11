【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初六壬辰水破日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

人氣一般，最好跟滿腹牢騷的人保持距離。

金牛座

表現才華要選擇適當時機，以免招人嫉妒。

雙子座

財運亨通，收入有增進，但小心身心過勞。

巨蟹座

待人多一點善意，對改善人脈關係有幫助。

獅子座

別把想法強加於別人身上，只會令對方反感。

處女座

虛心接受別人批評，對事業發展有利無害。

天秤座

人緣佳，多關心身邊的人，可贏得對方信任。

天蠍座

有望解決纏擾多時的問題，心情豁然開朗。

人馬座

不要在別人背後說是非，否則有可能惹麻煩。

山羊座

工作上要積極爭取表現，勿辜負上司的器重。

水瓶座

財運陷入低谷，投資陷阱多，需提高警覺性。

雙魚座

公私要分明，切勿因處理私事而耽誤工作。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）馬 偏財旺

（跌）龍 壓力大

鼠

有一分耕耘三分收穫的好運氣，要善用！

牛

工作不夠積極，易因分心馬虎而惹麻煩。

虎

職場出現小變動，不妨以正面態度看待。

兔

人氣下跌，工作上陷入孤掌難鳴的困境。

龍

壓力沉重，入夜後心情更差，容易發火。

蛇

找到事業發展方向，易獲得理想的回報。

馬

偏財運較好，畏首畏尾易錯失入市良機。

羊

財運上升，投資眼光獨到，收入有增進。

猴

貴人運強，可從別人身上獲得有用資訊。

雞

才思敏銳，面對大小挑戰均能輕鬆應對。

狗

是日沖煞，心情欠佳，易為小事而動氣。

豬

事業順利，臨危不亂，獲公司上下支持。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

愚人求知識 高人悟學問

當人感覺運氣差，就連身邊往來的朋友都好不到哪裏去，做甚麼都不暢順，究竟是他們運氣剋了我？還是我剋了他們？

中國人有一句話叫「物以類聚」，當一個人運氣好的時候，很自然會與一些走好運的朋友群聚在一起，亦會很自然遠離那些不行運的人；相反，當一個人開始不走運的時候，自然會跟一些運滯的人來往，那些好運的人會自動離開你。

我自己對命運有深刻體驗，當然人生八字已寫好出來，這情況也只是指大部分人如此而已，並非人人如此，但小心去統計分析，也不失為一個參考準則。

「物以類聚」也可解說同聲同氣的形聚，如想找個地方或地區居住，這個準則在潛移默化形成下，再配合宅命相配選擇，一家人多少總會受到當地的氛圍與吉氣所影響。試看名校會坐落於風氣欠佳的地區嗎？古代就有孟母三遷，學好三年，學壞三日的道理。

因此，從風水、八字論命，還是從現實環境着眼選擇較好的地方居住均具有正面的作用。

坊間有多種派別的學說選擇風水屋，不能三言兩語便可以說明，必須對有關學說有較深入的了解與研究。

因此有句說話，當行運時，頭腦必定清醒，選甚麼都對，反之我專欄曾提過，三十六計走為上計，遠離不好的因緣。

總言之，清空自己，往事隨風。