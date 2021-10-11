咪神封盤！張秀文秘撻金融才俊　「三不」護愛苗

憑34D導彈胸穩佔「無綫咪神」席位的張秀文正式封盤！ Dry足3年的她原來秘撻年賺過千萬的金融才俊王大權，雙方拍拖近一年，但為保愛苗免有閃失，一直採取「三不政策」，直至她以跟得女友姿態陪男友現身馬場始洩蜜！戀情曝光，張秀文大方承認，公開冧爆認證男友身份！

現年34歲的張秀文是2010年港姐亞軍，憑34D導彈身材獲封無綫咪神，俘虜無數宅男。人靚身材正，雖然裙下之臣無數，但她特別在「講心唔講金」，揀男友不論家底，一於以才華行先。她曾與前經理人仇耀斌相戀多年，可惜不敵7年之癢，2017年分手收場。Dry足多年，她仍未肯打破寧缺勿濫的原則，正當外間以為咪神很寂寞時，據知去年她已悄悄脫離單身行列，覓得城中筍盤，與金融才俊王大權（Billy）交往。

據知秀文結束上一段戀情後一直專注工作，去年與林盛斌（Bob）合作綜藝節目《你估我唔到》而變得熟落後，Bob有見她是好女仔卻沒對象，為其終身幸福着想，故介紹Billy給她認識。30多歲的Billy原來是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家境富裕，雙親已退休，雖然含着金鎖匙，他卻不靠父幹，寧願自己打天下。

Billy中學就讀聖芳濟書院，並在香港大學修讀經濟金融學士課程，畢業後投身銀行業做Banker，未幾自立門戶，從事金融業，更染指IT界。有知情人士指他眼光獨到，投資及做生意有道，故年賺過千萬實屬閒事，又指他人脈甚廣，與江嘉敏男友兼電競公司高層Anthony合作做生意。成功闖一番事業的Billy動靜皆宜，愛打籃球及夾Band，更曾分享參加本地籃球賽事以及返母校公開表演唱歌的照片。

雖然筍盤在前，但能夠得到秀文歡心，據知全因男方不靠父幹。經Bob介紹後，2人花了長時間了解才走在一起，為保愛苗，女方採取「三不政策」，包括拒絕公開戀情、社交網不晒合照，甚至「峰」芒「不」露！秀文一直想改變形象，不欲豐滿身材長期成為焦點，由於在《欺詐劇團》及《木棘証人》等多部劇集開始獲網民大讚及肯定其演技，加上想尊重男友，故她近年的「峰騷度」明顯減低。

除了媒人Bob外，圈中幾乎無人知曉其戀情，加上疫情關係，秀文與Billy甚少出街約會，拍拖主要節目是留家煲劇。不過，有時難免要陪男友應酬，秀文亦盡量想法子掩飾，例如去年9月戀情剛萌芽時，他們曾拍拖入馬場，是首次公開露面，同行有導演王晶女兒王子涵作掩護。當時打扮得花枝招展的秀文，期間情不自禁，不經意輕拉男友的手。至今年7月，他們再雙雙入馬場，今次就有樂宜及其男友傍實，兩對情侶有傾有講，不過秀文仍貫徹低調作風，不敢與男友有太親密的舉動。

昨日秀文以短訊回覆東網，當被問到跟Billy拍拖一事，她初時大感愕然，但最後大方承認，然而亦繼續保護男友，拒絕提及對方的背景。對於早前雙雙出入馬場，她以微笑的表情符號回應，表現得冧滋滋，再問到他們的拍拖生活日常，以及有否訂下長遠計劃時，她只說：「我哋相處得很開心，謝謝！」

張秀文感情有着落，情傾年入千萬的筍盤Billy，身為媒人的Bob接受東網訪問時，明顯怕破壞大好姻緣，故語帶保留：「唔好問我，你哋問番秀文，始終係人哋嘅私隱。（恨唔恨早日飲佢哋嗰杯『媒人茶』？）哈哈！你哋問番佢，我只係路過啫！」

雖然Bob謙稱只是「路過」，但其實有「金牌媒人」之稱的他，每次出手都幾乎百發百中，曾自誇近10年來成功撮合10對有情人！當中女星朱慧敏與心臟科權威陳良貴的良緣就是他一手撮合，2人於今年初拉埋天窗，當時Bob在場見證，更猶如外父般飲「女婿茶」，至於玄學家陳定幫的太太亦是由他介紹。Bob曾表示：「我好鍾意撮合我認為好嘅男仔同女仔，成功率高，因為每次配對前，都會了解雙方嘅內在同外在要求。」