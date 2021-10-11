憑《Sweet Home》彈起　高旻示激似金敏喜成話題

韓國26歲女星高旻示去年憑改編自網漫的韓劇《Sweet Home》彈起，她因為貌似女星金敏喜和趙胤熙而備受注目，而她最近在《第26屆釜山電影節》中舉行的「亞洲內容獎」獲得女新人獎，肯定她在劇中的表現。

於大田市出生的高旻示今年受訪時透露小時候便夢想成為演員，但父母卻想她成為軍人或外交官，而在她成年後選擇了婚禮策劃師這個行業，但她後來想假如不把握時機，就沒有機會尋找夢想，便隻身搬到首爾：「我知道只有去首爾才有機會做演員，我一邊做兼職，一邊在演技學院上課，我就像向大地投球一樣挑戰，親身體驗到只要為了夢想去努力，一定會有出路的。」

高旻示於2016年為電影 《Parallel Novel》擔任導演和編劇，同年參演網劇《72秒》第3季，2017年首度拍劇，出演SBS劇集《我的野蠻公主》，翌年她參演電影《魔女首部曲：誕生》，讓她在《韓國最佳明星獎》捧走人氣明星獎，而她去年演出《Sweet Home》，令她受到大眾的關注，今年與男星李到晛合演以光州民主化運動為主題的劇集《五月的青春》，演技獲得好評。

而高旻示因為貌似金敏喜而有「小金敏喜」之稱，亦有網民指她與趙胤熙似樣，她今年初受訪時就示：「每次聽到有人說我像金敏喜和趙胤熙前輩，我都覺得很害羞，也覺得對不起她們，她們是非常厲害的演員。」她又指希望今後能以不同的角色跟大家見面，比起跟其他人似樣，更想讓大家看到她自己的魅力。而她與全智賢及朱智勛合演的新劇《智異山》將於本月23日首播，她將飾演海東分所的新手護林員。