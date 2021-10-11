錢唔係問題！林利飛返台灣慰妻　完成隔離嘆心很累

歌手林利因為疫情跟台灣太太Erin成年冇見，期間兩人經歷過不少波折，林利留港照顧患病母親，曾試過夜闖醫院跟醫護搞得不愉快，又跟太太因分隔兩地幾乎令婚姻亮紅燈，之後Erin又急性盲腸炎入院開刀，林利自己亦試過工作中因不適搞到call白車入院。

原來林利早前已低調飛到台灣慰妻，他透露靜靜地在隔離中，他指隔離生活不容易，出關時有點呆呆的，月初他完成隔離也在社交網向在港的媽媽報平安，他感性地寫道：「追回過去兩年的遺失，再次從零開始。」他感嘆自由的可貴，其實林利自疫情後，港台兩地來來回回已經係第7次隔離，每次14天，他續寫：「98天都是為了愛人、工作、母親，付出的代價。」

林利出關後終於跟太太見面，待在家裏很多說不完的話，他又叫媽媽放心，他們很好，他並分享這次到台灣，機票、酒店隔離，多次自費核酸檢驗，一直回到家門口，用了台幣近9萬（約港幣2萬幾），只是香港到台北而已，他覺得錢是另一件事，心靈的折騰要有很大的魄力，也是多年以來在路程中上花費最貴的一次，這次充滿渴望、快樂，也有思念、無奈、不捨和感恩。