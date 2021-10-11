【文青必愛】微醺又有書香的跨地聯乘

要數香港人最愛的旅遊地點前3位，日本和台灣都榜上有名，但現在這麼近又那麼遠，真是叫人無比思念。近日，兩地兩個品牌居然跨地、跨界聯乘，新與舊碰撞成令人意想不到的組合，微醺又透着書本香，愛微醺的文青必愛。

說的是日本文具品牌 TRAVELER'S COMPANY趁T其15周年紀念，與也在今年迎來120周年的台灣菸酒公司釀製的台灣啤酒，來了一場跨地聯乘，兩間公司除了會在台灣誠品信義店及台中中友百貨舉行理想的文具 - TAIWAN BEER × TRAVELER’S COMPANY 聯合特展「旅人酒場」外，還會推出多款聯名產品，有創意又實用。

多款聯名產品包括封面有精緻燙金酒標的TRAVELER’S Notebook，迷你啤酒瓶與黃銅開罐器造型的吊飾組、台灣啤酒歷年酒標的貼紙組、印有台灣啤酒的MT(膠紙)和束袋，以及酒鬼必備、印有特別設計酒標的台灣啤酒及酒杯，款款都超精美。展覽現場除了會有限定產品外，亦有多個趣味打卡點，而不能到現場的我們，也可以試試在線上商店（10月27日開賣）及誠品線上與誠品蝦皮商場（10月18日搶先開賣）搜羅心頭好。