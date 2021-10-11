剪走長髮眼濕濕　江嘉敏變性「靚仔」晒

無綫小花江嘉敏為新劇《四十二章經》角色一改Girly形象，狠心剪去長髮變做男仔頭，佢接受東網訪問坦言對監製呢個剪頭髮Order一啲都唔驚訝，因為早喺3年前對方已經想「郁手」，但奈何當時佢有另一套劇拍緊就剪唔成，抵死笑指監製一直耿耿於懷︰「直到今次新劇，佢Send番3年前畀我嘅相，就剪咗呢個頭！」

嘉敏話今次動刀都係個大突破，事前身邊有好多朋友都問佢會唔會唔捨得、唔開心？佢話唔捨得就當然有，因為生存喺呢個地球成20幾年，最短都係剪成冬菇頭，不過唔開心又真係冇，只係有一刻突然眼濕濕︰「我諗住拎啲頭髮去捐，上網睇係剪6吋，點知髮型師話係10吋先捐得，嗰吓咁突然知要再剪短係有眼泛淚光。」

再嚟仲有嘅就係擔心，佢自嘲係以有肉地聞名，都會怕剪完會唔好睇、唔襯個面形，但結果覺得自己都Carry到︰「我接受到呀！真係幾靚仔，哈哈！好多同事都有讚，有件好笑嘅事，就係我剪完第一日喺公司揸車走，個看更姐姐認唔到我，因為靚仔咗，哈哈！」呢次新嘗試嘉敏話最想多謝兩個人，第一個就係監製︰「如果唔係佢叫我剪到咁短，相信我呢世人都唔會有呢個體驗。」而第二個就係高海寧（高Ling）︰「咁啱佢喺《七公主》入面都係要剪到勁短，喺我剪之前有問佢意見，佢好好，用咗好多時間同我分析角色，又教我平時私下可以點襯衫，屋企啲衫都係偏女仔，好多謝佢！」

問到屋企人、男友點睇？嘉敏大笑話父母睇到好驚訝，妹妹就覺得好靚仔︰「佢會拎住我同佢嘅合照，同人講我係佢男朋友。」至於男友，佢就笑話對方好擔心，不過竟然唔係關個髮型事︰「本身佢同我一樣擔心唔襯面形，剪完佢覺得我有型過佢，擔心出去驚我會溝女！」之後會Keep住剪短？佢直言仲未睇慣，只係感覺變清爽︰「暫時唔會Keep，但可能睇慣鍾意就會，人哋話剪短頭髮係會上癮嘛！」