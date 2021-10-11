2021亞洲最靚仔男藝人竟然係佢！李敏鎬都係排第6

究竟喺外國人眼中亞洲人點樣先為知靚仔呢？最近有一個美國投票站就舉辦「2021亞洲最靚仔男藝人」票選TOP 10，第1名竟然令人大跌眼鏡，仲要係冇乜知名度，連韓團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優都敗於佢之下，長腿Oppa李敏鎬都係排第6咋！

第10名 金賢重

金賢重有「當代花美男之首」稱號，2009年以韓劇《花樣男子》尹智厚一角迅速走紅嘅佢，花美男外形仍然長留粉絲心中！雖然一大堆負面新聞，但今年會洗心革面復出，並表示每天都非常自責並感到畏縮，希望今後也能開朗地生活下去。

第9名 珉豪＠SHINee

珉豪係「零死角男神」，笑起來如鄰家弟弟般親切，殺盡千萬女孩們嘅心！出道13年嘅佢，外貌一啲都冇變過，近期喺《柔美的細胞小將》演出，雖然戲份唔多，但喺演技有大躍進！

第8名 李準基

李準基被稱為「韓國最美麗的男人」，靚仔又帶點邪氣嘅「狐狸相」好難搵到第二個同佢撞樣，細眉細眼嘅佢，有時仲覺得佢靚過女人，而最近佢喺韓劇《惡之花》中亦正亦邪嘅魅力也獲得好評！

第7名 肖戰

肖戰係唯一一個入選呢個票選嘅內地藝人，佢與王一博主演嘅《陳情令》爆紅後，幾乎包辦咗各大顏值排行榜單，去年佢係第1名，不過今年就跌到落第7。精緻五官加上全身散發出陽光形象，被粉絲大讚「零缺點顏值」。

第6名 李敏鎬

李敏鎬有幾靚仔唔使再多講，身高1米87嘅佢有長腿Oppa稱號，加上五官深邃，一路都穩坐「亞洲男神」寶座，此外，上年李敏鎬仲攞咗韓國觀光部統計「最喜歡韓流明星排行榜」第1名，無論係歐洲、亞洲、美洲、非洲皆由佢登上冠軍寶座，實在係靚仔到令人太妒忌！

第5名 Bright

Vachirawit Chivaaree（Bright）因出演泰國BL劇《因為我們天生一對》而極速爆紅，呢位1997年出生嘅小鮮肉，更是「中、美、泰」混血兒！除了BL劇《2 gether》以外，Bright仲接連演出泰版《我可能不會愛你》、泰版《流星花園》等劇，完全係泰國公認的超級靚仔男神！

第4名 Win

Metawin Opas-iamkajorn(Win)，都有份演出《因為我們天生一對》，有別於Bright嘅精緻混血五官，第4名Win的長相屬於清秀型，完全係泰國典型貴公子，更被泰國人譽為「國民男友」。

第3名 車銀優

任何與顏值有關嘅排行榜單，一定唔少得車銀優，呢次當然毫無懸念擠入第3名！於《女神降臨》、《我的ID是江南美人》中完美詮釋天菜校草的車銀優，有「臉蛋天才」稱號，仲係一位學霸，喺中學時任學生會長，成績一直都係全校前三名。此外佢精緻五官，都係整形醫生公認嘅完美比例，好多人用佢作為整形範本！

第2名 BTS 金碩珍(Jin)

被稱為「最清純美男」嘅Jin，有鄰家大哥哥嘅氣質，亦係BTS團內公認嘅「神顏值」，精緻小巧嘅五官猶如上帝的傑作，忍唔住要一睇再睇。

第1名 Dimash Kudaibergen

嚟到冠軍喇！賽果令人意外，去年排行第9名嘅Dimash Kudaibergen，今年大躍進登上冠軍寶座！哈薩克歌手Dimash，雖然喺香港冇乜人識，但佢係實力派唱將，曾經喺好多比賽獲得冠軍，被譽為「哈薩克斯坦國寶級男歌手」。而佢輪廓非常立體，再加上時而Cool爆、時而溫暖嘅形象，迅速吸引外國女粉絲心！

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