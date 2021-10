「天王嫂」方媛晒出1.5米長腿惹來P圖疑雲,有冇P圖都好,已經引起網友熱烈討論,未知方媛係咪專登尋日(10日)發相呢?因為另一邊廂,郭富城舊愛、名模熊黛林(Lynn)都喺尋日41歲生日,老公郭可頌及一對孖女為佢慶生,郭可頌發表愛的宣言冧老婆,留言話:「Happy Birthday my dearest!!! “Nothing is more happier than having you all next to me(最親愛的生日快樂,冇嘢幸福得過你喺我身邊)。」照片所見,只係一家四口簡單食蛋糕慶祝,但Lynn就流露出幸福笑容,此刻無價!郭可頒喺文尾仲#happywifehappylife,深深明白老婆開心,生活就開心呢個道理,記得Keep住喇!