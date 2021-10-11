為愛犬慶祝1歲生日　郭可盈豪宅曝光享維港無敵海景

前藝人郭可盈家底豐厚，自與林文龍結婚及誕下女兒後，退居幕前專心湊女及做好太太，近年佢哋一家養了愛犬Toki，從3個月大就拎返屋企，近日愛犬1歲生日，郭可盈同囡囡就為佢搞咗個生日P，而令豪宅意外曝光！

郭可盈貼出Toki於家中走動嘅片段，窗台上與女兒玩耍，家中180度無敵維港海景相當震撼，她留言：「Toki 1歲生日了！Happy Birthday！記得你3個月大初到我們家時好像隻小熊仔，肥嘟嘟毛茸茸好可愛！還有第一次見你到現在都仍keep住『摩打尾』開心活潑，所有朋友來到都感受到你的熱情款待！謝謝你帶給我們歡樂，我們又帶給你關愛！就這樣永遠健康快樂地一起生活下去啦！」

除了無敵海景，夜晚仲可以睇埋「幻彩詠香江」，從照片可見大宅裝修相當有品味同奢華，飯枱、地板，甚至樓梯都係用上乘雲石鋪成，盡顯高貴感。郭可盈與林文龍曾經喺TVB的節目《更上一層樓》介紹家中設計同裝修，兩公婆投資有道，有指於2005年豪擲5千萬，一口氣狂掃「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位。現時 「一號．銀海」同類型單位每個已叫價達3,000萬，四個加起來共1億2千萬，投資眼光果然獨到﻿。