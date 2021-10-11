【娛刺撈飯】被插博宣傳　楊洛婷叻女嚟呀！

無論你係巨星又好，奀星又好，依家係萬人景仰，定係霉過腐乳，喺呢個網民先係老闆嘅年代，圈中人做每一件事，講每一句說話，都要諗過度過，有咩行差踏錯，公開災難OF THE DAY嘅主角隨時會係你，過後想補鑊？想掹都未必掹得番。最近前港姐亞軍楊洛婷，話畀前公司逼整容，依家餘波未了，無論係娛記定網民，都CHUR住要佢講清楚件事呀。

03年港姐亞軍楊洛婷，依家係本地樂隊Dear Jane主音Tim嘅老婆。最近Dear Jane開演唱會，分享入行以嚟嘅辛酸，洛婷亦都喺社交網發千字文，大爆曾經畀舊公司無理逼整容，佢話件事喺06年發生，佢係到14年先同TVB約滿和平分手，洛婷依家咁講，矛頭似乎係直指無綫喎。

洛婷呢次爆大鑊，單料咁Juicy，好多媒體都大事報道。阿Tim啱啱帶領Dear Jane開咗之個叫好叫座嘅演唱會，但計番報道嘅版面同篇幅，阿Tim都輸晒畀老婆，可能連阿Tim都估唔到呀。做呢行最緊要夠爆又有Noise，阿Tim你真係要學吓老婆喇，Dear Jane下次或者唔止開5場演唱會呀。

最近洛婷出席公開活動，引嚟大批記者採訪，大家嘅注意力都集中喺，究竟舊公司係咪指無綫呢？之前心口有個勇字、爆料爆得好開心嘅洛婷，估唔到呢次嚟個反高潮，帶記者遊花園，話之前自己做過好多間公司，唔肯直接開名，邊間公司咁無恥咁冇陰功逼佢整容。

件事屈咗15年，洛婷你都谷谷埋埋好辛苦架喇，點解唔開名，等全港市民同你主持公道呀？咁樣講啲唔講啲，你唔驚啲網民，話你只係老作博見、唔敢同嗰間無良公司當面對質咩？雖然你口口聲聲話，自己冇作故仔、講嘅嘢句句屬實，但咁樣收收埋埋，大家去懷疑都唔係冇道理喎。

洛婷話自己唔講嘅原因，係因為本身發千字文，只係想冧老公，畀人逼整容件事唔係重點喎。其實去冧老公，都有好多方法嘅，臨瞓前錫佢一啖講聲Thank you Baby又得，寫張紙仔畫個心畀佢又得，其實寫埋上網都冇問題架，今次如果唔寫「畀人逼整容」幾隻字，唔通大家又感受唔到你有幾愛幾撐阿Tim咩？所以下次坦蕩蕩咁寫感受之前，最好參詳吓個內容先，唔係好似依家咁，引到全香港人留意，又搞到網民質疑你就唔好啦。

諗諗吓洛婷其實好叻女，阿Tim呢一刻，可以話去到事業嘅高峰，呢個亦係佢身為老婆，最驕傲、最啱發表感想嘅時候，除咗多謝老公之外，唔覺意仲爆埋呢個不幸嘅遭遇，好多人都應該好心痛。依家洛婷喺司儀界發展得唔錯架，近排個市旺番，加埋今次嘅超高曝光率，相信唔少公司，都有興趣搵呢個曾經被受逼害嘅靚女，為佢哋Event做司儀，據聞洛婷一個Job都收近六位數，唔知呢刻有冇諗住加價呢？