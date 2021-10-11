中西全新Menu　季節好饌

每逢轉季，唔少餐廳都會選用時令食材炮製出新菜式來，今次就介紹幾間中菜及西餐廳轉季而換上的新餐單，讓巴絲打也可以揀來嘗鮮。

中式美饌

星級粵菜體驗

米芝蓮二星餐廳營致會館最新推出全新6道或8道菜「嚐味菜單」（Tasting Menu），行由行政總廚蕭顯志師傅選用世界各地的頂級海鮮及海味等食材，糅合多年烹調粵菜的功架，炮製出黑魚子涼拌鮑魚海红葉拼鵝肝醬片皮乳豬、上湯泡粉絲乳龍蝦、鮮蟹肉桂花炒官燕、香葱豉油王煎星斑片、蠔皇花膠伴遼參、濃雞湯雞絲担仔麵等，於午市及晚市供應，食客更可品嘗由品酒師精選的香檳一杯，大家也可以選擇額外配酒，享受一個尊貴的粵菜體驗。

黃花魚鮮味

黃花魚魚肉嫩滑又鮮甜，深得老饕喜愛，而滿福樓行政總廚孫錦勝師傅為了滿足一眾魚癡味蕾，於即日至11月30日期間推出一系列黃花魚美饌，如如米皇浸黃花魚、酥炸黃花魚、陳皮老薑煎黃花魚、豉蒜焗黃花魚及雞油黃酒蒸黃花魚等。以雞油黃酒蒸黃花魚為例，選用原條重約1斤的黃花魚加花雕酒蒸煮，既保留魚肉嫩滑質感之餘，又散發酒香、蛋香與雞油的醇香，加入油腴的金華火腿及香郁菇片更能進一步提鮮，令人回味。

西式滋味

美式海鮮料理

位於西灣河的Cull 'N Pistol，主打美國東西岸特色料理，即日起更將海鮮餐單升級，帶來全新的海鮮盛宴。菜式有龍蝦海鮮大雜燴、招牌海鮮凍食拼盤、脆炸海鮮薯仔丸子、西海岸特色三文魚刺身、香辣鮮蝦脆玉米餅等，還有新出的墨西哥夾餅，主配料有香脆魚柳及餐廳創辦人最愛的手撕醬燒豬肉。喜歡燴飯的就不要錯過Duck & Rice慢煮鴨腿鴨胸芫荽燴飯及Sea & Rice 雜錦海鮮芫荽燴飯，用料豐富，令人大滿足。

北意倫巴第

意大利菜可以話非常受港人歡迎，大家亦唔會陌生，但大家對北部倫巴第美食又知幾多？原來當地主要食用以肉類為主的傳統農民菜式，以及來自湖泊的新鮮食材，而連鎖餐廳PizzaExpress由即日起至2022年1月18日期間推出期間限定的全新倫巴第特色菜單；如燉牛頰肉配意大利玉米糊、香烤雞肉暖沙律、醋漬白鯷魚洋葱薄餅，以及引入全新Chardonnay-Ribolla Gialla, Livio Felluga白酒，蘊含花香氣息，入口能細嘗活潑宜人果香以及陳醋尾調與持久不散的橘子餘韻。