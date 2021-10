歌手江海迦(Aga)喺社交網上載一張身處醫院嘅相,佢留言:「Back at the emergency again for the second time this week, Not fun.(再次睇急症,係今個星期第二次,一啲都唔好玩!)」一星期入兩次醫院,真係唔可以講笑,要好好檢查身體同休息,唔好令粉絲擔心呀!