電視看藝術　亞洲首個Art Tech展加開5天

【營業資訊】藝術數碼化是大勢所趨，NFT加密藝術更是有價有市不時出現天價成交。若大家是藝術愛好者又想趕上這個熱潮，就不要錯過現於香港中環舉行，並且是亞洲首個大型藝術科技體驗展Digital Art Fair Asia了。

這個體驗展是一個集新媒體藝術、NFT加密藝術和沉浸式藝術的大型Art Tech展覽，佔地共2萬呎，設有5大主題藝術區，包括「IMMERSIVE」、「PRESTIGE」、「PIONEER」、「NEW MEDIA」、「VIRTUAL REALITY」，以實體及虛擬形式展出40位國際及本地藝術家的高科技藝術品，當中包括由拍賣行拍賣的NFT系列《Machine Hallucinations - Space: Metaverse》，融匯了人類探索太空的照片，在今次展覽打造成無限鏡房，帶觀眾走進神秘幻界。

體驗展另一特色是全場以超過50部Samsung Neo QLED及The Frame電視，展示一系列獨特的數碼藝術作品。例如中國藝術家楊泳樑的最新錄像作品《極夜花火》，便是由2部75吋Samsung Neo QLED拼合展出，遠看是優美的山水畫，細看卻可在山石間找到更多藝術細節。特別一提，展場地下「Immersive」展區仲特設The Frame體驗專區，入場人士可親身體驗該電視系列的獨有藝術設置功能，並可尊享Samsung The Frame獨家網店禮遇。

是次展覽原本至到10月17日，但由於反應熱烈，所以現加開10月18日至22日5天展期，共增添4,200個名額，新增場次及票價請留意Digital Art Fair Asia官方網站。

Digital Art Fair Asia展覽詳情

即日至10月16日（時間：上午11時至下午8時）

10月17日（時間：上午11時至下午5時）

10月18至22日（時間: 待定）

地點：香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈