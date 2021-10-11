鄭欣宜着巨型紗網裙　體驗「最難行的路」

歌手鄭欣宜（Joyce）在第4首派台作《最難行的路》MV中，以3個不同造型出現，形象指導更在韓國空運了巨型紗網裙來港，配合現場的歐洲式建築，還有她臉上的閃石妝，充分展現了高貴而夢幻一面。

在拍攝MV時，她自言親身體會到何謂「最難行的路」：「其實條裙好重、好大條，要5個工作人員合力先可以搬得起，好在拍嘅時候樣樣都好順利。」期間導演要求她「試吓行前兩步」，但最終失敗。她又說：「雖然我唔特別覺得自己條路難行，我反而好相信每一個階段、每一段路都有佢嘅原因，先可以帶到我嚟到今日嘅呢個地方。」

之後Joyce換上火紅色晚裝，當中一位高人一等的型男，正是新加盟寰亞大家庭的蔡浩然（Scott），首次客串拍MV的他說：「好開心入咗寰亞之後多咗機會去試新嘢，早排第一次拍電影，今日第一次拍MV，仲要係幫欣宜拍，自己跳開舞，MV又有跳舞嘅元素，希望可以展示自己擅長嘅地方，等大家了解我多啲。」至於另一個造型以黑、白色為主，Joyce更戴上百萬珠寶進行拍攝，她搞笑說：「Oh my god，造型師冇同我講要戴咁貴嘅珠寶，但今次MV 3個造型我係未試過，覺得好amazing。 」

除了造型上的驚喜，收到Wyman所填的歌詞時亦很感動：「之前睇過Wyman個社交網站嘅post，係佢以前幫其他歌手寫過嘅歌詞，嗰時電腦未普及，每份歌詞都係用人手寫，當時我同過佢講『我又要』，但無奈我第一次同Wyman合作係2015年嘅《你瘦夠了嗎？》，一切已經電腦化，但今次我收到呢份歌詞嘅時候，係我一擘大眼、一打開個電話，就見到佢嘅手寫稿歌詞，我真係好感動，Wyman都有透露佢寫呢份詞嘅時候，自己忍唔住喊。」