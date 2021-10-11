許靖韻寫歌送Hurt過嘅男子：得到冷淡嘅回覆！

歌手許靖韻（Angela）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出新歌《I’m Sorry》感受。她說：「呢首歌係冇預計之下出現，當日喺監製蘇道哲嘅生日派對上，大家喺屋企食嘢，咁啱有個鋼琴Jam吓歌，馮允謙（Jay）話不如寫歌，我哋喺不知不覺間寫咗好多，Jay錄低咗，翌日整合個初版畀咗我哋聽，之後叫埋填詞人張楚翹上嚟，一邊聽我哋創作一邊寫歌詞，好有Writing Camp嘅感覺，係一個突然嘅Writing Camp。」

談到歌曲講述三角關係，她說：「我本身有好多慘情歌，全部都係受傷害，但其實現實中唔係每次都係受害者，自己都試過Hurt到人，呢首歌送畀我Hurt過嘅男仔當作禮物。（你成日Hurt人？）又唔係成日，一次半次啦！我有同對方講Sorry，呢首歌我有話畀嗰個男仔知，係因為佢而寫。（佢有咩反應？）哈哈，冷淡嘅回覆！不過我哋仍然係朋友。」她自言很怕三角關係，因為怕煩，最好愛一就一個，望搵到男友後可以穩定關係，暫時未有結婚衝動，但不排除遇上理想對象，可能主動要求結婚。