新城同三大唱片公司破冰　曾比特張天賦同Edan爭新人獎

新城電台傳因香港音像聯盟（HKRIA）開出令電台不勝負荷的「百萬續約費」，且部分條款細則事宜亦未達成共議，結果雙方合約於去年12月31日屆滿，而管理環球、Sony Music及華納（簡稱「三大」）唱片公司的旗下歌手如張學友、陳奕迅、AGA及李幸倪的音樂作品於電台「消失」。

不過經過9月的「冰封期」，近日雙方最終達成共識及重新簽約，於9月1日起正式「解凍」，電台網站的派台歌列表出現Sony及華納旗下歌手，包括陳柏宇《結》、林欣彤《鐵樹》、林奕匡《關於愛的碎念》、陳蕾《沙門》及張蔓姿《LOVELOST》等，但仍未見環球唱片歌手的名單，今日（11日）環球唱片方面稱和新城恢復合作：「派台到新城將會啟動，曾比特（Mike）、AGA同石山街啲歌會派番畀新城。」

新城知訊台節目總監程凱欣，表示電台一直就歌曲播放版權問題與HKRIA保持接觸，由即時開始，電台會播放HKRIA旗下會員唱片公司的歌曲。又指與三大唱片公司關係良好及有溝通，已收到各大唱片公司的最新派台歌。

至於年底的頒獎禮，問到HKRIA旗下歌手，新人獎熱門張天賦（MC）和曾比特要在餘下的時間追趕「成績」，於頒獎禮中跟另一大熱門男團MIRROR成員呂爵安（Edan）爭新人獎，程凱欣說：「相信每間唱片公司都會努力為歌手爭取好成績，而電台嘅音樂小組會作適當安排。」