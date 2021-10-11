處男隔離︱呂方「被困」上海難解與女兒相思之苦

呂方加盟同屬譚詠麟（阿倫）的經理人公司，兩位殿堂級歌手不排除日後有合作機會，呂方在疫情下已停工近兩年，月前再重新「起飛」，初次感受隔離滋味，正身在上海參與音樂真人騷《我們的歌》演出，最開心是見到不少共同成長的歌迷，同新一輩歌手合作，互相學習。阿倫特地帶同契仔關楚耀，羅鈞滿、趙浚承由張家界飛往上海探班，替好友打氣。

呂方與太太伍惠寶去年8月誔下囡囡Emma，這次要與家人分開數個月，是當爸後跟寶貝女分開最長時間的一次，他表示非常不捨：「以前返內地工作來回都係幾日，今次留得最耐，梗係掛住屋企人，尤其是有了BB女，依家每日同個女視訊聯繫，囡囡開始識少少叫我，望住佢笑，聽到喊我爸爸，那份溫暖感覺無法言喻，我整個人都融化了，無可取替。」

阿倫適逢在張家界拍攝節目，便特地飛到上海探班為呂方打氣，兩個貪吃的人碰頭，難免使身形擦出「火花」，呂方笑言：「好開心阿倫來探我，平時佢介紹很多好吃的餐廳給我，今次就親身帶我去歎美食，真的口福不淺，盡情吃過後都係時候開始減肥，之前上完節目有網民話我肥嘟嘟變咗『肥仔方』，甚至乎叫我「呂圓」，係時候要忍口減肥了。」談到未來動向，呂方透露已經開始籌備新專輯，計劃推出廣東和國語歌，希望盡快可以在中、港兩地舉行演唱會。