文雪兒兩個女輪住嫁　細妹爬家姐頭簽字結婚

文雪兒大女張筠日前喺社交網晒婚紗相宣布婚訊，原來文雪兒細女袁萃爬埋家姐頭喺尋日（10日）簽字結婚。袁萃喺社交網晒出簽字時嘅相，留言：「打風都打唔甩啦，往後的餘生，我只要你，往後餘生，風雪是你，平淡是你，清貧也是你，榮華是你，心底溫柔是你，目光所致也是你，我願在一處小鎮，和你共度餘生。」見佢同老公情深一吻，Sweet到爆！阿女大日子，文雪兒同老公當然有出席，家姐張筠同未婚夫都有喺度！

榮升岳母嘅文雪兒接受祝賀時，佢相當風趣咁話：「冇乜太特別，我接受事實！其實佢哋結婚都計劃咗幾個月。（咁快結婚係咪雙喜臨門？）唔係，喺佢哋鍾意個日子啫。（期待抱外孫？）我一直都想，生得愈多愈好，因為都唔係我湊，我玩之嘛。」又指細女舉行婚禮只係先簽字，兩家人有食飯慶祝，不過佢亦有送上龍鳳鈪同金豬作嫁妝，細女亦打算待疫情過後先大排筵席，佢話：「原來12月20日擺酒嘅，不過我唔鍾意酒店個Ball Room全部間埋板，啲氣氛唔係咁好，所以等遲啲先。」問到滿唔滿意女婿？佢大讚：「我畀100分，女婿係圈外人，唔方便講太多。」至於同母異父嘅家姐張筠亦宣布婚訊，兩姊妹佳期相當接近，文雪兒又話：「我唔介意，我冇所謂嘅。」