吳業坤同「女神」姚焯菲有代溝：唔敢同佢講嘢！

歌手吳業坤為《伍仲衡再搞花臣音樂會》進行綵排，身穿白色Tee的他明顯凸腩，他稱拍畢節目《#好掛住日本》後發福不少：「我之前度過體脂率係15%，算係Fit，但拍完再度係21%，已經係肥胖，我都想減，但依家拍緊劇集《青春本我》減唔到，因為我拍劇要好多能量，會食好多嘢，而且我係個唔浪費食物嘅人，喺日本拍嘢，我連拍攝用嘅食物都食，食到畀人鬧，話我食晒拍唔到，我同朋友食飯，人哋食剩嘅嘢我都會食埋。」他透露入行時體重約150磅，高峰期有180磅，現時160多磅，希望重見2年前為演唱會而操練回來的腹肌：「我啲腹肌完咗演唱會就冇，我都好掛住『佢哋』，想啲腹肌返嚟，為咗自己嘅前途我要再有腹肌，依家做藝人要聲色藝俱全，我係欠咗色。」

他揚言拍完《青春本我》後要的起心肝減肥，並拉JW（王灝兒）落水：「因為我同JW喺劇中好多對手戲，我都要就番佢個身形，大家畫面上好睇啲。」同劇有多位《聲夢傳奇》學員演出，包括其「女神」姚焯菲，問到有否跟對方好好交流，他自認有代溝：「有碰面，但冇對手戲，我哋冇傾過偈，因為冇話題，個個都同我嘅年紀差10年以上。我唔敢開口，唔好嚇親佢，仲有成個月要拍。（唔講嘢怕唔怕畀人話你扮大哥？）咁又係，不過大家都有點吓頭。」