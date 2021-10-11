輕鬆小假期　激戰冇顧忌

同愛人去度假，想點玩都得啦！（互聯網）

家陣唔少人都會選擇去離島度假，AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV亦有唔少以兩日一夜度假為主題嘅作品，講述男女主角喺度假期間盡情玩及瘋狂激戰，場面刺激又不失溫韾，令人好想玩埋一份呀！

水花四濺

喺Aurora-pro出品嘅《巨乳女子大生之枕就活旅行》中，椿莉香係一位大學生，外表斯文又怕醜，但原來佢兼職做援交，有一日，佢同客人一齊度過兩日一夜嘅溫泉旅行，仲特別租咗間環境優美嘅溫泉旅館，一入到房佢哋就激烈交纏，客人更出動埋震棒，搞到阿妹瘋狂大叫！之後，兩人去浸溫泉輕鬆一下，客人見到香妹嘅胴體，即時慾火大爆發，於是又嚟番場水戰，喺溫泉嘅暖意刺激之下，砌得零舍肉緊，搞到水花四濺！

率性而為

喺S1推出嘅《色狼本性露出SEX》入面，美乳玉女兒玉玲奈同男友去旅行，兩人去到不同景點遊覽，仲一齊食串燒又行街買衫，過程不知幾咁溫馨甜蜜。之後返到溫泉旅館休息一下，喺鴛鴦浴嘅時候，兩人摸摸吓就摸出慾火，實行先嚟一次飯前激戰。食完晚餐後，玲奈因受到酒精影響而變得慾火高漲，好快就主動剝衫，仲施展靈活騎功，搞到高潮迭起。第二朝早，玲奈見日出景致咁靚，於是又同男友嚟番晨操，一切都率性而為，感覺真係放鬆。

捉住唔放

DEEP'S推出嘅《兩日一夜愛愛中出溫泉之旅》，講述新一代小惡魔系女優松本一香，相約男朋友去兩日一夜溫泉旅行，二人相處甜蜜，拖住手仔四圍吃喝玩樂，不知幾咁開心。之後返到酒店，男朋友本來想攤抖一下，點知香妹完全唔畀佢休息，話要去浸溫泉兼打水戰，而臨瞓之前，阿香又鑽入被窩吹奏一曲。第二日，男友帶香妹去娛樂室打乒乓波，打打吓見四圍無人，香妹又色心起，即刻捉住男友開波，如果玩多幾日男友分分鐘會精盡人亡呀！

簡評

好多人都話去唔到旅行好辛苦，所以本仙特別揀咗3部兩日一夜開心旅行作品畀大家頂住先。當中本仙最鍾意兒玉玲奈主演嘅《色狼本性露出SEX》，阿妹展現出好多自然又隨意嘅一面，而且佢同男友行街食飯嘅場面，相當寫意又甜蜜，激戰嘅時候玲奈亦顯得率性而為，完全帶出與愛人溫馨浪漫去旅行嘅感覺。