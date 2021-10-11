Karla Kush　三國混血　最索KOL變天后

混血兒係咪特別索？從美國四仔天后Karla Kush身上，相信可以印證得到，事關佢不但成為成人直播界最索KOL，進軍四仔界發展之後，更憑住索樣同實力，成功躋身天后級位置。

紅遍網絡

想成為人氣脫星係咪一定要樣靚身材正？Karla Kush就話畀大家知絕對係！喺美國拉斯維加斯出生嘅佢，真係由細靚到大，皆因佢擁有法國、瑞士同奧地利三國血統，外形甜美，追求者眾。不過佢一直冇拍拖，好享受一個自由自在，就算參加派對都只會坐埋一邊睇書。

喺大學修讀兒童教育嘅佢，本來諗住將來從事教育工作，但係後來為搵快錢，做咗成人直播KOL，憑住索樣令人氣火速上升，更以「Sweet Kush」之名喺網上發售自拍成人短片，成功吸金。有一日，佢收到脫星事務所嘅電話，問佢有冇興趣拍四仔，就係咁2013年9月為成人網站Team Skeet演出處女作《Teens Do Porn #3》。

夢想做農夫

Karla Kush表示第一次演出時，令佢印象深刻，拍攝現場加埋佢只得5個人，而且全程用一部Go Pro拍攝，同佢想像中嘅拍攝過程有好大出入，所以當作品推出後，佢坦言一啲都冇期待，而結果卻係獲得空前嘅反應，更吸引到各大型四仔片廠嘅垂青，其中為Bang Bros演出嘅作品《Bang Bus #47》，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳作品」。

不過咁都未算勁，喺Spank Bank頒獎禮奪得「最性感脫星」、「最佳潮吹脫星」、「最有氣質脫星」、「最佳純天然女神」等多個獎項，自此奠定天后地位，更成為各個四仔頒獎禮上嘅獲獎常客。有四仔迷認為Karla Kush唔止樣索，渾圓嘅美股及優雅嘅氣質更係迷人。現時已名成利就嘅佢，最大嘅夢想竟然係想成為農夫，回歸平淡生活，享受自給自足喎。

Profile

出生日期：1991年1月9日

身高：160cm

三圍：34B-25-34

Karla Kush個樣有幾索，大家都有目共睹，問到佢覺得自己邊個身體部位最性感，佢就話係臀部，雖然唔係巨躉，但勝在又圓又翹，所以佢經常喺社交網分享美股寫真照，更獲得粉絲瘋狂畀Like。