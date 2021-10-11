「跟得老公」黎諾懿密謀轉型　踩入幕後劍指綜藝

即將迎來家庭新成員的黎諾懿，為專心陪太太安胎不惜押後內地工作，留港做「跟得老公」，同時原來他計劃踩過界做幕後，希望於綜藝節目範圍闖出一片新天地！

本已育有一子的藝人黎諾懿與太太追B成功，他自認是「緊張爸爸」，仍會每事問，加上因不想再錯過BB任何成長階段，自爆繼太太佗第一胎「小春雞」黎峰睿時，他推劇《包青天再起風雲》後，近日亦為第二胎押後往內地工作，將重心放於家庭︰「撇除疫情，同小朋友相處嘅光陰得1次，我深信太太唔會再生第3個，今次相對嚟講又比較輪盡，要先安撫大嗰個，心理輔導佢就嚟做哥哥，唔好畀佢覺得會被分薄愛，做好前期功夫，佢就會好錫細嗰個。」

黎諾懿於有份演出的《刑偵日記》暫時是他最後一部戲劇作品，劇中角色「江政勳」展現出人性最黑暗面，為奪權不擇手段，甚至冇道德可言。講到事隔10年再跟影后惠英紅對戲，他表示更加尊敬對方︰「有場戲講佢發癲咁嘔，拍之前佢真係匿埋灌水、食餅乾，然後同導演講OK就即刻扣喉，嗰刻我同自己講唔好NG，紅姐真係好專業， 永遠做好晒功課，一嚟就『上身』，呢個係我哋後輩要學習。」

演而優則導，黎諾懿近2年一直計劃希望完成做幕後的心願︰「下年就係入行20年， 好想喺第2個領域做啲嘢，見呢2年喺《逆境廚神》、《今晚請客》、自己品牌《懿想得到》都有少少成績，有啲經驗就希望喺綜藝試吓唔同崗位，可能係導演、監製，手頭上有啲計劃，遲啲同大家講。」

跳去另一層面吸收經驗

他謂人生應該多嘗試，從而爆發出不同「小宇宙」︰「如果你畀我繼續做幕前，我只會慣咗用同一個模式做落去，冇咗新思維，但接觸唔同嘅崗位同人，再睇番演員呢個身份，可能有種新嘅睇法。」他續自爆《愛．回家》中的「馬壯」便是活生生的例子︰「大家對呢個角色好深印象，其實我係跳完《舞動奇蹟》，個人睇嘢唔同咗，先會做到『馬壯』，覺得個人歷練好緊要，依家就係時間轉去另一個層面，繼續吸收歷練，對我嚟講綜藝節目唔同劇集，係易Handle、彈性又大啲，同埋我未有信心去導人演戲，反而導人做綜藝我有信心，知道觀眾鍾意睇啲咩。」