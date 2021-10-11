周秀娜情緒壓抑暴瘦：死咗好多腦細胞！

女星周秀娜（Chrissie）和張繼聰合拍的新片《馬達‧蓮娜》不單成為第55 屆《金馬創投會議》入圍作品，更成為《香港亞洲電影節2021》開幕電影，和Chrissie一起接受東網專訪的張繼聰，稱此片對他最大的挑戰，是沒有半點搞笑成份，一改以往戲路，並為貼近戲中的潦倒造型，更要刻意「減肌」。他說：「套戲喺澳門拍，隔離期間我都有喺房跑步，跑咗百幾公里。加上戲服幫助下，有次我企喺啲民工隔離睇Chrissie做戲，劇組都搵我唔到。」至於近日被指過瘦而變為「周瘦娜」的Chrissie，說為了角色，的確愈拍愈瘦：「我死咗好多腦細胞，因為角色好壓抑，我拍之前好好胃口，但係愈拍愈瘦，食唔落嘢。」

車廂親熱有難度

對於在戲中有接吻戲、以及在車廂中有親熱鏡頭，張繼聰和Chrissie不約而同的，說已投入角色，故不會感到尷尬，但Chrissie指演繹時有難度：「因為個車廂環境好狹窄，經常會撞到頭同腳，又要遷就攝影師角度。」提到其中一幕Chrissie為張繼聰洗頭，阿聰認為這是平凡的浪漫，問到曾否為太太謝安琪洗頭？他說：「咁又冇，佢都冇幫我洗過。（你係咪浪漫之人？）要問用家意見，我當然覺得自己係。」Chrissie就即場「認證」他是浪漫之人：「我覺得佢係，因為戲中有啲浪漫情節，都係佢諗出嚟。」

對於有影評人力讚Chrissie的演技，問她有否信心衝擊影后，她謙稱沒有想過，獲讚賞已感到開心，張繼聰則以「綻放」來形容對方的演出，說當中有幾場戲，感受到對方的光芒。

場地：富衛1881公館

張繼聰化妝：PinkyKu

周秀娜服裝：ba&sh、Giuseppe Zanotti