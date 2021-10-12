【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初七癸巳水危日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、會友

忌：詞訟、移靈、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、7、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

感情陷入樽頸，宜及早正視，以免情況惡化。

金牛座

投資入市不可盲目跟風，事前必須做足功課。

雙子座

財運上升，有人帶來工作機會，令收入增加。

巨蟹座

易被花言巧語騙倒，謹記防人之心不可無！

獅子座

因高估個人能力而遭到指責，信心備受打擊。

處女座

思路清晰，做事踏實，面對變故也不慌不忙。

天秤座

很多事要兼顧，宜耐心處理，藍色有助開運。

天蠍座

生活稱心，就連一向乏味的工作也變得有趣。

人馬座

破財風險高，易誤墮騙局，投資購物要小心。

山羊座

遲到等於失信於人，與人約會一定要準時啊！

水瓶座

心情低落，易鑽牛角尖，最好找人為你分憂。

雙魚座

運勢不穩，面對別人的批評，要理性應對。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 脾氣差

鼠

生活不順，脾氣差，做事容易鑽牛角尖。

牛

求財要靜觀其變，輕舉妄動易得不償失。

虎

善用智慧與口才有利事業，財源滾滾來。

兔

財運欠佳，花錢宜審慎，以免入不敷支。

龍

能力比人強，放膽與人競爭可脫穎而出。

蛇

桃花旺，悉心打扮可給異性留下好印象。

馬

運勢低迷，頭頭碰着黑，士氣受打擊。

羊

時來運到，不論工作或學習均如有神助。

猴

事業發展一帆風順，付出與收獲成正比。

雞

投資眼光獨到，貴人運強，易大赚一筆。

狗

腦筋靈活，利談判傾生意，可一展才華。

豬

是日沖煞，做事急於求成，易弄巧成拙。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

情與義、值千金的眼眉

眼眉有濃、疏之分，眉濃，眉濃情濃，眼眉濃密的人，對情會比較放得深丶重情義，所以有事要搵人幫手，搵眉濃的人最好。加上他們責任心重，所以一係唔幫，一幫會幫到尾，但略嫌自尊心過強，非常愛面子，唔肯認輸，所以難免會有頑固的性格，而有時這些人會比較野蠻，唔講道理，但只要氹得佢開心，可以為你赴湯蹈火、兩脅插刀。

眼眉疏淡嘅人，很多時以自己為中心，自我保護意識比較強，有時會忽略咗其他人嘅感受，對感情嘅投放亦都唔會太過深厚，再加上比較介意自己嘅得失，有時難免會比較實際，同埋過分理性，在利益上容易會同人斤斤計較。

眼眉又叫做保壽宮，代表健康，眉疏淡的人，體質比較虛弱，唔係咁捱得，容易多病痛，尤其腰骨同埋心臟要特別小心，要做多少少運動，而在婚姻上，會比較多問題，兄弟姊妹嘅緣分亦都比較薄弱，所以要多溝通，互相諒解。

古書有云：「二眉散亂，需憂聚散不常。」有些眼眉，好似亂草及掃把般，代表一生錢財難聚，財來財去，再加上呢啲人個性衝動，做嘢耐性唔夠，所以一生係比較難有成就。