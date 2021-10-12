高鈞賢秘撻億萬富家女　撐枱腳放閃！

近年於內地發展相當不俗的「香港先生」高鈞賢，去年宣布回歸香港，簽約邵氏繼續演藝事業，據知回流的原因之一，是因和女友吳玥彤長期分隔異地，故想把事業基地搬回香港，好好經營感情。有「億萬千金」之稱的吳玥彤曾參選港姐，當年她憑索樣兼35E導彈胸成為熱門佳麗，惟綵排期間從半空墮地，狀態隨即跌Watt被踢出局，同年參選亞姐，亦5強止步。住淺水灣市值逾億元獨立屋、雙親於內地經商的吳玥彤，不時網晒周遊列國、坐遊艇出海、展示名牌手袋等富貴生活照，當中不乏高鈞賢連續兩年為她慶生的照片，黐頭芒般合照放閃，非常甜蜜。

一拍即合墮入愛河

據知他們在去年經朋友介紹下一拍即合，高鈞賢出動珍珠奶茶攻勢，成功打動伊人，約會幾次便墮入愛河。雖然高鈞賢比吳玥彤年長12年，但仍無阻感情發展。日前東網發現他們在銅鑼灣甜蜜約會，吳玥彤悉心打扮騷香肩上陣，一早到露天茶座搵定位等愛郎，至於以衞衣襯Cap帽的高鈞賢，隨後匆匆趕至，一見面兩人滔滔不絕狂傾，氹得女方不時甜笑。在茶座逗留約半小時後，吳玥彤和高鈞賢雙雙離開，並上了男方的七人車，臨上車前，男方盡顯紳士風度，細心的扶着女方。

高鈞賢接受東網訪問，他承認去年曾跟吳玥彤短暫拍拖：「上年返香港時，的確有一齊過，大概一個月，但之後返咗內地工作就分開咗，最近喺香港又約番見面，大家傾吓近況，不過都冇共識係男女朋友，係有好感，不過時間上係一個問題，所以都係維持番做好朋友先。」吳玥彤則說：「哈哈！依家都係專注事業先，留番啲空間畀我啦，多謝關心。」