歐美紅星勁貼地！奇洛李維斯坐地鐵讓座零架子

荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）雖然貴為影壇巨星，但出晒名零架子！身家估計3.6億美元（約28.1億港元）的他棄坐私家車而最愛坐地鐵出入。有次更被乘客拍到他讓座給有需要人士。教人如何不愛他呢！

當時奇洛如常在美國紐約搭地鐵，被乘客偷拍到他搭地鐵時讓座給一名揹着大袋的女士。雖然有巨星「賜坐」，但離奇就是該名女子表現得若無其事，莫非大家都在地鐵見慣晒奇洛？！其實奇洛向來都出名係「暖男」，曾自掏腰包將6億港元分給劇組工作人員以示慰勞他／她們。而有次他在機場遇到一名因行李超重而唔夠錢支付罰款的陌生人，竟立即上前幫手，代為支付超重罰款，該網民事後在網上發帖，引起網民盛讚奇洛為人熱心。

「坐得地鐵多遇奇哥」之外，原來坐地鐵亦有機會遇上英國樂壇超級巨星前披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）！保羅雖然出名身家厚估計高達12億美元（約93.6億港元），不過他亦會好似我同你一樣以火車地鐵代步。早排更有歌迷影到保羅在沒有跟班或保鏢在旁之下獨自在家鄉英國利物浦的巴士站等巴士。認真貼地！

其實除了以下兩位超級巨星之外，亦有好多歐美名人紅星被影到搭地鐵，其中包括曉積文（Hugh Jackman）、畢利谷巴（Bradley Cooper）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）、美國天后Rihanna、前「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）等都被野生捕獲坐地鐵。