東方日報C1：Edan凸圍做鵰神　超長泳褲難掩雄風

男團MIRROR成員Edan歌影視3棲發展，獲力捧成全能藝人，繼劇集《大叔的愛》後再度擔正做男一，拍攝ViuTV重頭劇《i.SWIM》，日前被直擊現「Big鵰」在沙灘玩盡海陸兩味，期間多次整理泳褲慎防「立體鳥」搶Fo，激凸程度揮低自詡「馬鞍山巨龍」的隊友Stanley！

ViuTV原創劇《i.SWIM》以游泳作題材，由MIRROR人氣成員Edan與隊友Stanley，偕ANSONBEAN、Phoebus、魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕及袁澧林等一班青春演員擔演，故事改編自馮志強導演的真人故事，暫定明年播出。日前本報收到讀者爆料，劇組一行廿多人在汀九麗都灣沙灘取景，當日有Edan、Stanley、Jeffrey及Phoebus等開工，吸引十幾位Fans圍觀，近距離大飽眼福！

4子當中以Jeffrey的四角泳褲最大方，而Edan與Stanley未知是否有偶像包袱，捨棄三角泳褲改穿超長「錫身褲」，但秘密練成的麒麟臂、結實胸肌及「朱古力」任睇唔嬲！眾人先拍攝濕身戲份，以滑浪板游到海中浮台位置，然後返回岸邊扮「反艇」浸親，為遷就拍攝角度，排頭位的Edan多次上落水，狂灌海水仍面不改容，非常專業。

「巨龍」Stanley失威

緊接終於拍攝「重頭戲」，上岸打沙灘排球，上水後眾人明顯「雄風」盡現，當中以Edan最「凸」出，將自稱「馬鞍山巨龍」的Stanley比下去，搶做新一代「鵰神」！曾拍攝劇集《男排女將》的他有一定底子，瞓身接波完全冇難度，但每次停機總是「周身唔聚財」的樣子，多次耷低頭檢視「Big鵰」兼拉扯泳褲調整，深怕畫面過於「18禁」！最後他們拍至黃昏才收隊，途經Fans群亦友善點頭打招呼，Jeffrey更抱起BB合照，對Fans有求必應。

練得一身肌肉的Edan，在前晚播出的綜藝節目《膠戰S2》亦趁機騷Quali，當他與拍檔合力演繹「洗衣機」一詞時，靈機一觸剝衫做動作。而MIRROR隊友Anson Kong玩遊戲時，被Edan及Jeffrey夾在中間，慘變人肉三文治。

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