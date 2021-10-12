真生黑參洗髮水　助毛髮生長　改善脫髮問題

【營業資訊】韓國真生「黑參洗髮水」含有 100% 的天然衍生成分，包括真生黑參及十幾種成分，能促進生髮，預防脫髮，防止頭皮屑及清除頭皮瘙痕。

「黑參洗髮水」的 珍貴成分包括：真生黑參、黃蓮、苦參、透明質酸、酵母及其他成分如魚腥草、綠茶、紫蘇葉、旱蓮草、山藥、當歸、咖啡、芍藥、川弓等等。

本產品主要成分對頭髮有各式各樣的幫助：(一)「真生黑參」 - 含大量適合毛髮生長的脂溶性人參皂甙，而它的人參皂甙與人體類固醇的結構及功效類似，有助促進毛髮生長；(二) 黃蓮、黃柏 - 由於 頭皮發熱 是脫髮的主要原因，這兩種成分能防止頭皮發熱及促進血液循環；(三) 苦參 - 男士脫髮的主要原因之一是體內的睾丸素轉換成二氫睪酮，苦參可以制止這個過程的產生；(四) 酵母- 酵母含有毛髮生長所需的成分生物素；(五) 透明質酸 - 天然的保濕劑，讓你的頭皮與毛髮長久保濕。

本產品獲得「大韓民國發明專利號 - 第 10 - 1770 420 號」。過往有真實按例，有男士及女士使用此產品後，頭皮長出「毛毛」，使頭髮變得濃密。

韓國真生「黑參洗髮水」銷售點：

裕華國貨 佐敦總店、HKTVMALL、Big Big Shop

查詢電話：9818 9802 或 6224 8845