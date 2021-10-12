黃嘉樂劉思希激戰連場熟晒手：我哋又嚟拍動作戲

藝人黃嘉樂於劇集《我家無難事》演疑似同性戀，與楊明不乏親暱場口，日前他出席宣傳活動時，笑指戲外與楊明乃「波友」，非常熟悉，故拍攝「親密」戲時零尷尬，更說：「大家都知我哋唔係，各自有另一半，所以角色可以玩得放啲，有啲場口會親暱啲同誇張啲，反正係喜劇。（最盡係點？）Kiss嘴，其實因為對台都有呢啲劇種，相比於我哋輕輕一錫，可能反而冇咩咁大件事。（網友都讚你哋幾襯！）咁睇落去都順眼嘅，但係編審開拍前千叮萬囑，叫我唔好誤會角色有女性化，只係搞唔清楚對楊明係愛意定兄弟啫！」

而黃嘉樂與劉思希在昨晚（11日）一集中，黃嘉樂因之前誤會劉思希移情別戀，向她道歉，更上映一場Flash Back的床戲》，劇中當日嘉樂飲醉後與思希床上「激戰」，期間發現她頸上有紅印，以為係「咖喱雞」，更大罵思希：「你淫賤！你水性楊花！」醒時嘉樂身上只剩下一條孖煙囪，不過原來思希頸上的只是蚊瘌，果然係酒後「糊塗」。

嘉樂接受東網訪問時被問到拍這場激戰床戲有否NG？他笑言：「因為之前已經拍過一次，所以拍呢場嘅時候大家都好有默契完成！其實講激當然係幾日前播、剥晒衫嗰場，拍時都冇乜搞笑位，因為當時都拍攝咗一段時間，大家熟落咗，所以拍前大家食咗粒香口膠就嚟！」

反而劉思希指拍這場戲時覺得好好笑，她謂：「我同嘉樂今次係第1次合作，拍完之後我哋真係做到朋友，Friend咗，佢又有經驗，好帶領到我，而拍嗰幾場床戲，劇組都安排連住嗰幾日，所以我哋都拍得好純熟，每日化妝間見到對方都話：「咦！我哋又嚟拍動作戲喇！」二人拍床戲的日子，就連隔籬廠的「送水輝」許家傑都忍唔住入廠「𥄫嘢」，更替二人影相。