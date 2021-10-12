朱古力控搶先試　全新口味與款式登場

無論是特定的節日或送禮，朱古力都是一個好選擇，坊間亦不時有新口味推出，近日本地、意大利和比利時品牌的朱古力又有新攪作，除了有全新味道，還有健康低糖選擇，讓大家又有藉口買番盒。

可可果真味

可可是製作朱古力的重要原料，再加不同配料製成各款口味的朱古力。Schoggi Meier近日推出新的可可果朱古力，標榜選用選用玻利維亞的可可果，配以可可果汁濃郁後提煉的果糖調味，做成軟滑朱古力夾心，外層是黑朱古力，細心品嘗後可感受到可可果天然果酸和獨特甜味。這款可可果朱古力有72%可可果黑朱古力、64%橘子可可果黑朱古力和72%焦糖可可果黑朱古力3款口味，讓客人感受到真正的可可果滋味。由現時至10月31日前購買，享約9折早鳥優惠。

星座分析

坊間經常有分析12星座的書本或資料，除了適合咩職業、顏色外，吃的食物亦有解構。比利時朱古力品牌Bel-Zims以12星座系列基本性格原型作為主題，推出「星座傳情朱古力禮盒」，禮盒以12星座圖案作設計，打開會有星河夜燈，朱古力以火土風水四大元素區分，如火象星座白羊座就是熱情的紅莓黑朱古力、土象星座金牛座是越式椰子咖啡白朱古力、風象星座雙子座是藍莓牛奶朱古力、水象星座巨蟹座是抹茶拿鐵黑朱古力等，各位可以看看口味配搭是否符合星座喜好。

健康減糖

意大利除了美味的Gelato，朱古力亦有特色。朱古力品牌Venchi剛於中環開設新分店，除了推出全球首設的開心果三重奏意式雪糕，亦宣布全新的9款減糖70%的朱古力系列，系列以低糖和低碳水化合物的朱古力做主角，部分有以不含人造甜味和天然纖維的可可作食材，當中包括有三層榛子蓉黑朱古力、黑朱古力薄、牛奶朱古力磚等口味。讓大家吃到美味的朱古力之餘，感覺健康啲。

限定禮盒

擁有不少香港人集體回憶的中環街市，早前翻新，引入多間餐飲小店，而龍島就是其一，帶來全新面貌的LUCULLUS CACAO及龍島零售店。新店推出多款「港式情懷」美食，如雪糕夾心酥皮鬆餅系列、沾醬牛角酥系列、招牌酥皮窩夫系列等，而港式奶醬口味招牌酥皮窩夫更是新店獨家發售。此外，新店還有多款限定禮盒，包括單品可可朱古力禮盒、動物園朱古力禮盒和龍島冰室茶餐廳曲奇禮盒（有6款獨立包裝曲奇，分別是濃滑鴛鴦、凍檸茶、紅豆冰、奶醬多、楊州炒飯和菠蘿油口味曲奇），以及特色朱古力甜點及飲品，更首推個性化服務，帶來個性化雕刻服務，製作出專屬的朱古力禮盒。