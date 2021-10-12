又有男團出事　憶光年少年團12歲成員自揭係女仔！

國家廣播電視總局（廣電局）早前公布8大新規，當中就「堅決反對唯流量論」，令唔少「流量偶像」都一改風格，不過點都撳唔晒呢類「新興藝人」，當中內地養成系男團「憶光年」就以2000年後嘅男孩為主打，透過「練習生劇場公演」形式累積大批粉絲，點知尋日（11日）就驚爆成員付佳源其實係女仔，佢本人更加坦承同家長一齊「隱瞞性別」，欺騙粉絲同公司，仲上埋熱搜，吸引成1.2億閱讀量！

憶光年少年團受大批粉絲喜愛，在內地亦有一定知名度，又成日喺各地演出，點知被網友踢爆現年12歲嘅前成員付佳源真實身份為「女兒身」，佢唔只隱瞞身份參加節目錄影，令大眾誤以為佢係男生，仲欺騙粉絲製造帥氣形象。事件愈演愈烈，付佳源尋日就發文坦承隱瞞身份：「公司覺得我各方面不錯，有意簽我為藝人，當時還有其他公司一起找上門，最終選擇與憶光年合作，但是新疆疫情關係，一直去不成，所以年幼無知，隱瞞了公司自己的性別，欺騙了粉絲，對不起再次道歉。」隨後佢更加宣布退出演藝圈，並唔會喺短視頻平台露面。

憶光年所屬經紀公司隨後亦有發出聲明，強調當初受疫情影響只能線上面試練習生，而招募時付佳源與其家長隱瞞性別，聲稱自己係「男孩子」先會令事件發生，公司同付佳源嘅合約一早已結束，未來將會以更嚴格規章制度進行相關活動。