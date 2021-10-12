江若琳續約望提高分帳　爆林小明要求再加5年合約

藝人江若琳與前經理人公司寰宇的合約糾紛，今日（12日）繼續在金鐘高等法院審訊。江若琳獨自到法庭聽審，丈夫蕭唯展未見現身，她說：「佢今日要做嘢。」無獨有偶寰宇老闆林小明亦未有到庭聽審。

庭上寰宇藝人經理人部高層楊劍標繼續作供。辯方大律師表示楊劍標為江若琳接洽工作報價時，曾指示江若琳的前經理人Kelly Lee接洽所有廣告應開出高價，例如價錢8萬元應先開出15萬元，以便討價還價，但Kelly Lee曾反問開高價可會嚇走客戶，但楊劍標卻發脾氣稱他才是老闆，指Kelly Lee要跟隨他的指示開價。辯方表示江若琳覺得因此令她失去工作，當中包括汽水和遊戲代言工作，楊劍標回答時則作出否認。

辯方又問到楊劍標在2013年，他與江若琳在林小明家中吃飯，傾談到續約問題的對話。楊劍標表示當時江若琳提出希望合約期第11年到第15年，她的分帳由45%提高到55%，林小明則回答指若她要求增加分成，合約需要額外增加5年合約，強調當晚未有達成協議。

對於認辯方指林小明當晚已答應江若琳提出的要求，但後來林小明又稱當晚飲醉酒，反口指未有答應，楊劍標回答對此則表示不認同。

案件編號：HCA 1225/2014