東冲有料到：水浸火鍋店

正所謂Amazing Thailand，泰國有趣的事情可謂一浪接一浪。現時泰國部分地區正受到風災及雨災的威脅，有人因此失去了家園及性命。但偏偏位於曼谷旁邊Nonthaburi省府，卻有一間設於河邊的火鍋店Chaopraya antique Cafe，因為可讓大家感受大自然力量而在世界各大媒體大出風頭，並吸引當地泰國人樂於去光顧！該店特色是店旁的河流每天定時定候會出現河水倒灌現象，屆時河水便會湧進店內，大家以為食客會慌忙逃走嗎？但實情是食客依舊處變不驚，繼續享用火鍋！

為此小弟專程前往採訪，就連店主也說不明所以，之前遇上店舖水浸，客人只會盡快離開，現時卻剛好相反，當打電話訂位的時候得知將要發生河水倒灌時，反而專程趕過來幫襯，一邊浸住腳吃火鍋一邊看倒灌，令店舖幾乎座無虛席。

這店絕對是有危便有機的示範，店主的生意反而變得比以前更好呢。

而多得全球媒體報道，這店基本上每天都滿座，不預先訂位根本冇位坐，尤其是最近河邊的更是一位難求！有網民可能會說這根本是災情卻當趣料去看待，事實上泰國人面對這情況也只能夠調節心態樂觀面對，對於這店來講其實都不是一件壞事，起碼等大家多一個地方去紓緩情緒，自己又能做到生意。

胡慧冲