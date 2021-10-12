袁偉豪力撐攞視后　黃智雯：拍住佢有運行！

藝人袁偉豪（Ben）、黃智雯、王敏奕、劉穎璇及丁子朗等出席《把關者們》結局篇宣傳，場面熱鬧。

黃智雯於戲內小產，引發虐心喊戲感動不少觀眾，她表示：「能夠令觀眾引起共鳴，已經係最大嘅肯定。好多謝同事葉凱茵無私咁同我分享自身嘅經歷（葉曾經歷小產），感覺到女人最痛，令我更加投入演出。」

問到是否有信心憑這個角色角逐視后，站在她身旁的Ben即搶着表示支持，直言對拍檔投信心一票，且謂：「我哋都係爭香港區啫，兩、三年前我哋喺新加坡及馬來西亞，分別憑《三個女人一個「因」》同埋《棟仁的時光》拍住攞過獎，經過咗沉澱後捲土重來。」黃智雯補充：「拍住Ben我有運行喇！」

另外，談到日前為太太張寶兒慶祝生日放閃 ，Ben表示：「好彩係打風前，嗰日收工去咗半日Staycation，嚟緊我哋又結婚一周年，都幾忙。（諗住點慶祝？）未有計劃，不過諗緊送咩禮物，可能都係啲日用品，或者想買嘅嘢。（結婚一年覺得點？）開始適應婚姻嘅生活，結婚前因為我拍緊《把關者們》，好多準備功夫都交晒畀寶兒處理，呢年都好似經歷咗好多。」活動Ben與「明星狗」Carson互動，儼如半個主人，他謂：「我本身以前都有養過狗，依家屋企有一隻貓，因為覺得養狗比較需要多啲時間陪伴。」