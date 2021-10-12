特訓錯漏百出！吳業坤膽粗粗挑戰日本女團

吳業坤與周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《＃好掛住日本》，將於今明兩晚（12及13日）播出最終回，兩位「日本通」將會搞大龍鳳殺入女團挑戰日本偶像界盛事「@JAM EXPO 2020-2021」！

他們平時招招積積，但今次組成「Jar坤」，向女團成員自我介紹時連番失利，吳業坤突然語塞，Jarvis更驚現語言錯亂！之後2人參與了一連串女團特訓，包括排舞、錄音及聲樂訓練等，期間手腳唔協調的Jarvis更陷自信危機，單是練舞已錯漏百出，記錯拍子、走錯位、忘記動作等應有盡有；而身為歌手的吳業坤，錄音期間亦是錯漏百出，令原本已很騰雞的Jarivs更為絕望：「最後嗰刻嘅自信都冇埋。」經過連日努力，「Jar坤」最終冒着35度高溫，身穿價值200港元的戰衣上陣與女團拍MV，表現又似模似樣！

另外，Jarvis於今晚將會帶大家走訪隅田川，除了讓大家感受一下日本小區的寧靜及貼地感，更順道帶大家參觀了月租約港幣一萬多元的小型單位。雖然該個單位只有三百多呎，但「麻雀雖小，五臟俱全」，不但景觀一流，而且間隔實用，可多位置放置雜物，閣樓的設計更是慳位又特別！

最後兩集的美食衝刺亦相當誘人，且價錢大眾化。其中較為特別的，是原來日本人會吃燒肉當早餐，而「Jar坤」介紹的燒肉早餐價錢只需40港元左右，已有齊飯、湯、雞蛋及主食，夠晒平靚正！他們還走訪了別具特色的無酒精酒吧、每星期都有新菜單推出的有Heart法式拉麵店、估你唔到咁方便的小食販賣機等，務求最後衝刺將美食速遞到觀眾眼前。