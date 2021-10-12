秋紅浪漫！日韓台3大必遊好「楓」光

踏入紅葉季節，日韓台的賞楓勝地自然成為焦點。其中位於日本長野縣箕輪町、種有逾10,000棵楓樹的箕輪水壩今年成功「冧莊」，連續兩年位列旅遊預約網站Jalan.net紅枼景點排名的榜首！加上韓國最先染紅的雪嶽山及擁有全台灣最大天然楓香樹林的奧萬大國家森林遊樂區，統統都為旅客帶來目不暇給的紅葉美景。

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日本．萬棵楓樹 種滿湖畔

位於長野縣伊那谷北部的箕輪町，當地居民為了令該處成為熱門名勝，遂於1989年開始在箕輪水壩的湖畔約68公頃的範圍種植了逾10,000棵楓樹，30年後終於修成正果成了話題賞楓勝地，而水壩則享有紅葉湖的美譽。紅葉期為每年10月下旬至11月上旬，旅客乘車進入水壩範圍時已可看到不少「楓」景，而停車場位置的竹之尾廣場一段長300米、鋪天蓋地一片紅的紅葉隧道更是招牌風景，旅客們都紛紛落車漫步其中，感受箇中美態。與此同時，當地更會舉行有表演活動及檔攤的「箕輪紅葉湖Festival」及繞湖一周的「紅葉湖夢Walking」等活動，豐富了賞楓的樂趣。不過由於疫情關係，以上兩項活動今年將會取消，而售賣檔攤及晚上亮燈則會繼續進行。

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韓國．全韓最早 紅遍山頭

提起到韓國賞楓，位於江原道的雪嶽山可謂最具代表性。該處是韓國最早看到紅葉的地方，今年於9月尾已開始出現紅葉，預計於10月中旬為全盛期。而這裏設有多條行山路徑，其中以飛仙台路徑最輕鬆，由雪嶽洞探訪支援中心出發，經飛仙台到千佛洞溪谷的3公里路程，沿途可欣賞到多變的紅葉風景。如果想更輕鬆賞紅葉的話，則可於雪嶽山小公園內乘搭纜車登上海拔700米的權金城地區，約10分鐘的車程可隔着玻璃欣賞遍布山頭的紅葉，及蔚山岩、萬物相等景點，而登上權金城後則可飽覽一大片的紅葉景致，非常壯觀。入場費成人₩3,500（約HK$23）、纜車（往返）₩11,000（約HK$72）。

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台灣．登上吊橋 俯瞰紅楓

位於台灣南投縣仁愛鄉親愛村的奧萬大國家森林遊樂區，位處海拔1,100至2,600米之間，佔地面積達2,787公頃，包含瀑布區、森林公園、楓林區和松林區，其中以楓林區最具代表性，擁有全台最大的天然楓香樹林，每逢深秋即呈現楓紅美景。雖然因早前的颱風令遊客暫時無法進入楓林區，但仍可於奧萬大吊橋俯瞰風景。不過旅客也不用失望，事關奧萬大的變色葉植物種類繁多，包括有楓香、青楓、落羽松、水杉、九芎、櫸木等，於9月下旬至12月期間將山頭染上黃、橙、紅色，配搭常綠樹種，眼前色彩充滿了層次。門票成人NT$200（約HK$56）。