消失的Countach LP 500　重現人間

LamborghiniPolo Storico 經典車修復部門最近應一位林寶鐵粉兼收藏家要求，重新製造已消失的Countach LP 500原型車，全球只此一輛。

Lamborghini曾推出不少經典車型，包括適逢今年誕生50周年的Countach。講到Countach，不得不重提佢背後一段令不少超級林寶迷一直感到非常惋惜的往事。

主角是在1971年3月舉行的日內瓦車展上，以Miura的後繼車型姿態，首次公開亮相的 Countach LP 500原型車。而該段令人感到惋惜的往事就發生在1974年3月， Countach LP 500原型車在一次撞倒測試中壯烈犧牲，從此與車迷永別。

直至2017年，廠方的 Polo Storico 經典車修復部門答應了一位林寶鐵粉兼收藏家提出將消失的Countach LP 500原型車重現人間的要求，最終花上超過 25,000小時，特別為他重新製造。最近廠方便趁Countach車型誕生50周年之際公開發表這全球只此一輛的全新1971 Countach LP 500原型車。

過程中，Polo Storico 經典車修復部門借助目前最先進的分析技術，施以1970年代的傳統工藝來生產，不只Giallo Fly Speciale黃色車身顏色，就連內裝設計也是跟足當年的Countach LP500 原型車，完美展現 Polo Storico 經典車修復部門令人讚嘆的「神還原」技術。