舞台劇圓滿落幕　游學修企街1粒鐘孖粉絲合照

藝人白只、游學修（阿修）、朱栢謙等演出13場的舞台劇《久天長地》經已圓滿結束，該劇原定於本月9號演出最後1場，當日因颱風關係而取消，演出順延至翌日，幸獲觀眾們的體諒及支持，補場當日超過8成觀眾來到欣賞，演出亦順利完成。散場後，不少觀眾都未有即時離場，仍坐在觀眾席上細心聆聽場內播放，由許廷鏗主唱的主題曲《久天長地》。

演員之一的游學修在演出前預告，會走出場外跟觀眾影相見面。當阿修來到演藝學院大門外時，已有近百位觀眾排隊等待，阿修企足成粒鐘與fans合照、自拍及簽名。而另一邊廂的DJ當奴亦不弱，其fans亦排長龍等見偶像。

終於完騷，與白只演同一個角色甘博年的游學修，問他有何感受？他說︰「攰啦！13場好順利完成咗，好開心同咁多位前輩合作。」在旁的白只則說︰「感覺好似身輕如燕，依家要即刻食雪糕。最大感覺就係台前幕後嘅合作，呢個team真係一流，我有啲唔捨得。」阿修更謂︰「有日白只講好開心同大家做呢個show，我信架！係一個好幸福嘅過程。」白只接着說︰「呢個team好、質素好好，質素好係好重要。」

談到演出時有爆肚場面，阿修笑謂︰「其實唔多，主要係對住阿奴（當奴）時，佢搞我呀！我好乖，跟劇本，但佢唔乖，我都冇辦法要執生。最後1場，佢計好晒入我一嘢，原來我係冇位還拖。」阿修更指白只當時在後台興奮叫了出來，白只聽後更謂︰「呢個係前後台大家都好期待嘅畫面，大家見到呢個位都好興奮。」此外，楊淇談到完騷，她坦言︰「有啲唔捨得，心情係有點忐忑，畀盡晒自己嘅嘢出去，希望觀眾都鍾意。」而王曉怡表示︰「以為做3個星期好耐，但眨下眼就過去，同埋好感激觀眾咁感動。」

在劇中，帶給觀眾不少搞笑位的當奴，提起阿修便說︰「死仔游學修，跣我囉！不過舞台劇演到10幾場，到結尾都會有呢啲狀況，睇到嘅觀眾會視為bonus。觀眾見到我出場，都知帶畀大家歡樂，我覺得任務完成。」