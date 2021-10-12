Q：我三十多歲，和太太結婚近十年，沒有子女。我們的性生活愈來愈差，不是沒有做，每星期也有至少一次，問題是經常很難進入，已嘗試注意前奏，令太太很興奮，我也很亢奮，偏偏就是陰莖難以勃起而放棄進入，令太太好失望。有時心想，是不是和太太過了十幾年性生活已厭倦了？不時都在想像可以和太太似新婚一樣，亦試過一些方法，例如兩三年前去旅行住酒店，在陌生的環境比較容易做到完事，但現在甚麼地方都去不到，也擔心自己的情況惡化，可以給予本人一些意見嗎？

Jacky

A：首先分析的是，閣下和妻子並沒有厭倦性愛。閣下經常都有想起伴侶性生活這課題，有關注且有恒常實踐，而房事中雙方也有性興奮反應。相對某些已厭倦性愛的伴侶，往往缺乏情慾與慾望，未必再有性官能反應和實踐，甚至早已分床去睡了。

現時，夫婦倆的性生活是卡關，停滯於平台期。尤其當閣下給了自己具大的心理壓力，愈是期盼房事能有突破，渴望能重拾往昔狀態，卻其實不知不覺間背負起沉重的包袱，當發現期望與現實產生了差距，性行為不如理想，性功能不靈光，便會形成了龐大壓力。是個人期望和壓力令閣下失準，而不是性厭倦感拖垮房事，千萬不要先入為主，而被性厭倦的負面想法壓倒親密關係。若伴侶愈是朝向這類負面想法，它便會烙印在心，揮之不去，內心的負能量蔓延，導致性生活愈不見起色。

要解決問題，伴侶雙方需要積極地改變現有的習慣，礙於疫情，的確難以運用往常的方法去重燃性福，連一個短期旅行都出發不了。受限於現實情況，伴侶可嘗試在局限中尋找新鮮感。事實上，些微的心境變化也可改善這種樽頸困局，試回想在旅行途中，雙方多數是因為心情愉快、拋開了身邊工作和煩瑣事，放開了懷抱，身心得以解放，較容易專注於愛情與慾望之上。陌生環境作為撩動性趣是其中一個因素，卻並非全部原因，伴侶能專注於二人世界才是關鍵，身心投入可喚醒性機能，全程投入歡愉實踐。所以，閣下可嘗試與伴侶預留充裕的一節時間，放下俗務，在家居營造情趣和浪漫感覺，換新床單、噴香氛、預備美食、關手機電腦，懷着度蜜月的心情去重拾激情，輕鬆而又專注地面對它、嚮往它，注重調情和愛撫，停止把性生活為任務，而是把性歡愉視為美好的交流。

李偉儀