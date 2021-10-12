陳嘉倩最怕滑潺潺　沈殷怡膽生毛玩蛇

ViuTV全新節目《蟲前有10個女仔》將於月中播映，節目製作組找來10位女藝人，於香港叢林搜尋昆蟲。10位女藝人今日（12日）齊集記者招待會，大會同時準備了幾位昆蟲「嘉賓」陪同靚女們出席，其中沈殷怡（Shirley）大膽玩蛇玩到唔捨得放手，害怕昆蟲的陳嘉倩亦大膽輕摸「豹紋守宮」，但見蛇即節節後退大叫怕怕，場面搞笑。

事後陳嘉倩表示自己喜歡小動物，但只限於有毛種類，她說：「貓同狗都鍾意，但皮膚滑潺潺嗰種質感就好驚，今次都係因為節目先第一次摸佢哋，好在有好多女仔陪壯吓膽。（咁魚呢？）觀賞嘅可以，叫我攞上手就唔敢啦。（敢唔敢再拍同類節目？）要考慮吓，拍荒島求生反而可以考慮，哈哈！」

Shirley則表示自幼已喜歡生物：「會郁嗰啲都鍾意，除咗蚊因為覺得好煩。（曱甴都唔驚？）唔驚，我細個嗰陣成日會捉啲昆蟲返屋企養，試過有一次捉咗幾隻甲蟲，其中一隻好隻係BB嚟，跟住喺屋企養吓養吓，大隻啲嘅時候媽咪就同我丟咗佢，然後仲同我講『嗰隻係曱甴嚟㗎』！」

另一出席女藝員李炘頤（Alina）回應早前被拍得與男友Stanley@MIRROR拍拖時，帶埋朋友似乎想玩低調一事，她指當日於淺水灣剛完成工作，於是便相約家住附近的旨呈一起午膳，男友Stanley碰巧亦完成工作，所以便加入一起吃飯，強調公司對拍拖從沒有給予壓力，二人感情亦沒有問題。