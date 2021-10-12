七仙羽開鏡拜神作法　蘇皓兒郭奕芯爭住集郵

蘇皓兒（Chloe）、郭奕芯主演電影《猛鬼3寶》正式開拍，該片更特別請來七仙羽師傅演出「師傅」一角，日前，眾演員齊集於上水一片場進行開鏡拜神，當日壓軸現身的七師傅更親自作法，唸唸有詞進行拜神儀式，她甚受現場的年輕演員歡迎，郭奕芯等紛紛趁機跟她自拍，逗得七師傅非常開心並笑言：「師傅普渡眾生，來者不拒！」七師傅表示開心參與今次拍攝，與一眾新演員合作聚首是緣分，希望可以互相學習，她又說：「之前七連閃電鞭受歡迎，好多人追睇，我睇到時（拍攝）有咩元素同創意畀大家欣賞，好多時都係突然有諗法。」

而有份拍網上節目「試當真」的成員Locker、許賢及岑珈其等皆有參與電影演出，Locker與林千渟已是第2次電影合作，私底下非常熟稔，接受訪問時2人老友鬼鬼，千渟踢爆Locker希望與自己有愛情戲份，但Locker當場否認。談到將與七師傅有不少對手戲，2人異口同聲表示期待，Locker會否與七師傅在戲中齊齊大耍「七連閃電鞭」？他笑言：「可以呀，睇下大家想唔想睇囉，可能大家喺戲入面會有新嘢呢！」而千渟則表示：「之前睇完七師傅綜藝都好想同佢合作，之後經理人就話呢套戲有機會，超開心。」

至於凌文龍與珈其、肥腸及鍾雪瑩等同屬演出「猛鬼監獄」單元，凌文龍表示：「其實呢部係有趣喜劇，我好怕睇鬼片，如果係純鬼片我未必會拍，但係喜劇可以帶到歡樂，可以去嘗試。」談到拍攝鬼片的準備，肥腸謂最緊要夠精神，珈其則表示做足儀式以表尊重。周祉君與Chloe 是第二次合作，剛巧題材也是與靈異有關。