組成限定組合OM7G　P1X3L感激七仙羽帶挈搵銀

近期爆紅的玄學家七仙羽聯同男子組合P1X3L今日（12日）現身譚仔雲南米線（譚仔）活動，宣傳新產品「滷汁牛肚蜂巢豆腐香辣鮮番茄湯米線」，七仙羽更化身譚仔阿姐。

早前七仙羽與P1X3L結緣，合作推出歌曲《Oh My 7 God（feat. 七仙羽） – JNYBeatz Remix》，更組成期間限定組合「OM7G」。問到會否再有合作？P1X3L表示明天4人會在ViuTV節目巡禮上首度公開表演新歌，之前已排了幾次舞，七仙羽指三子工作忙碌，為遷就對方時間，往往要凌晨時分才能齊人排練，她笑言：「我呢幾晚都三更半夜出去，男友問我咁夜出去做乜，我話去見個男人，我真係水洗都唔清。」

講到有傳無綫原有意邀七仙羽拍節目，但認為對方ViuTV味濃而打消念頭，七仙羽笑指自己是譚仔味濃：「啲客以為我係侍應搵我落單，我講嘢又唔正，好融入呢個環境。」提到網上有人出售她的簽名照，並索價3千，她說：「日日都升價，有日升到3千5添，我徒弟話升得咁快，叫我畀啲相佢賣，我心諗不如我自己影相同簽名，我自己賣仲賺得多。」P1X3L即要求七仙羽送簽名相來炒賣，七仙羽笑言：「你哋要對自己有信心，將來你哋啲相炒到300億添！」

P1X3L透露自從有七仙羽加持後工作量大增，對方有廣告也會叫上他們。七仙羽自言看好3人會大紅大紫：「每次有人搵我拍廣告，我都會帶埋佢哋，佢哋靚仔又才華，跳得唱得，唔應該埋沒，我好尊重藝術工作者。最近有個國際品牌搵我拍廣告，我都話要同一拖三，品牌考慮咗一排都答應，下個月就拍攝。」P1X3L表示會請七仙羽食飯作為報答，並承諾將來開騷要請對方上台做嘉賓。

另外，講到譚仔新產品，4人讚不絕口，七仙羽稱番茄湯底夠新鮮，長期食齋的她最愛食豆腐：「我好鍾意佢哋嘅米線，煮得啱啱我，好爽口。」P1X3L隊員George表示譚仔是他中學時的飯堂：「我平時食開辛辣，第一次食番茄，2樣溝埋好完美。」Marco讚湯底鮮甜，牛肚及蜂巢豆腐很「索」湯，非常入味，Phoebus自言最喜歡特飲凍陳皮檸蜜愛玉冰：「我唔係好食得辣，發覺呢杯嘢好解辣。」