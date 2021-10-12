日本寫真界女優來自不同界別，有學界現役大學生，亦有擂台界女子格鬥好手，仲有嚟自賽車場嘅賽車女郎，橋香戀呢位纖巧索美人就係其中一位人氣車女喇！

纖巧修長

唔少日本寫真女優喺演出當中，都會加入變裝誘惑元素，換上不同服裝為觀眾帶來更豐富嘅視覺刺激。而服裝方面分有兩類，一個係現實系嘅賽車服、護士服、校服等，另一個就係動漫系嘅角色扮演，咁又可唔可以兩者兼得呢？梗係得啦！好似橘香戀就因為咁而人氣爆棚喇！

今年24歲嘅香戀人如其名，散發出一種國色天香嘅迷人韻味，靚到令人好想同佢談番場戀愛！佢比起好多賽車女郎及寫真女優身材嚟得纖巧修長，但係瘦削得嚟又唔會好似火柴人咁，腰幼腿長之餘，上圍仲有啲肉地，加上肌膚白裏透紅，着比堅尼拍寫真，吸睛指數不比其他巨乳妹遜色，而換上動漫可愛打扮，同樣能夠撼贏好多巨乳Cosplayer添！

扮得神似

佢第一份工唔係做模特兒同賽車女郎，而係做辦公室女郎，喺兩年嘅OL生涯當中，佢拍咗人生第一個廣告，當時公司經理見阿妹生得咁標青，咁啱公司要搵模特兒拍廣告，於是就畀個機會佢試吓，仲因為咁，後來畀星探發掘，令佢有更大信心同決心加入藝能界。

入行後佢被安排做車女，期間佢參加「新世紀福音戰士賽車女郎」活動，扮演渚薰一角，之後佢又扮演超人氣女角綾波麗，，由於扮得神似而且表現得活潑可愛，令人留下深刻印象，同時人氣愈來愈高，亦令佢喺日本RACE QUEEN大獎奪得「新人賞亞軍」，並正式進軍寫真界。不過，佢現時仍然主力喺賽車女郎界發展，希望阿妹日後可以拍多啲性感寫真畀大家睇啦！

橘香戀經常以賽車女郎身份出席各種活動，而佢就會將活動上拍低嘅靚靚寫真照上載到社交網同大家分享，有興趣不妨Click入去欣賞阿妹嘅風姿。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：30B-22-31