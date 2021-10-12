性愛雙妹嘜　床技了得

男人愛雙飛，若然兩位嬌娃嘅床技誇啦啦，絕對係男士夢寐以求想！不過喺現實中難以實現，大家都係唔好發夢喇，不如睇吓今日介紹嘅3套作品仲更加實際，當中嘅脫星有外形又有床技，值得一睇再睇呀！

股迷至愛

巨乳固然多男士鍾意，但美股同樣係唔少男士至愛，若然閣下係股迷嘅話，呢套由Tushy製作嘅《Anal Threesomes #9》絕對唔可以錯過，由法國著名四仔女導演Laurent Sky執導，為觀眾帶嚟美感十足，又極具官能刺激嘅美股之作。曾經喺AVN頒獎禮獲得「最佳四仔導演」嘅Laurent Sky，其作品有質素保證，但係要令四仔迷睇得興奮，就一定要有美艷脫星坐鎮，搵嚟Rebecca Volpetti、Paige Owens、Naomi Swann等幾位脫星演出，佢哋不但年輕貌美，身材更係惹火，最重要係美股渾圓又好肉地，難怪成為美國四仔迷嘅話題作。

香汗淋漓

提起巨乳、美臀、緊身運動服、汗水同健身室，男士會諗到啲乜？齋諗唔夠過癮嘅話，就要睇吓呢套由Elegant Angel推出嘅《Lesbian Workout #5》，由四仔名導Pat Myne執導，佢擅長拍攝重點部位大特寫，為觀眾帶嚟極具刺激嘅視覺效果，今次仲玩埋健身室同汗水，可以想像到嗰種香汗淋漓嘅場面有幾咁誘人。當然唔少得性感迷人嘅脫星陣容，包括Violet Starr、Vanna Bardot、Madi Meadows等脫星演出，個個身材前凸後趷，狂野嘅床上風格更係睇到人興奮無比，絕對係男士嘅最佳深夜選擇。

大食到極

男人總以為起雙飛好過癮，但係呢套由Evil Angel炮製嘅《Boy Toy Sharing》就話畀大家知，如果遇到兩位飢渴嘅囡囡，輕則玩到腳仔軟，重則虛脫暈低，雙目失神！由人氣脫星Cherry Kiss自導自演，夥拍Alexis Crystal、Eveline Dellai等火辣脫星演出，表演點樣將男優玩到氣咳。故事講Cherry Kiss有個癖好，就係鍾意孖好姊妹一齊搵男人曳曳，佢哋大食又飢渴，一晚玩幾個回合至夠皮。雖然佢哋榨乾男人嘅名聲遠播，但係仍有唔少男士甘願埋身，原因係要展示自己嘅實力，更重要係面對呢班索女，就算被人榨乾都值得啦！

碟評

論脫星夠索，拍得夠靚嘅作品，非《Anal Threesomes #9》莫屬，由法國著名四仔女導演操刀，拍攝出唯美嘅畫面，加上脫星擁有渾圓美股，玩推車仔時，嗰種誘人無比嘅啪啪聲，真係愈睇愈興奮。如果想睇索女曳曳到成身汗水，《Lesbian Workout #5》係最佳選擇，單係睇汗濕緊身褲，對好此道四仔迷嚟講，極具視覺誘惑。想睇劇情味嘅話，《Boy Toy Sharing》嘅故事性同娛樂性兼備，相信可以滿足到你。