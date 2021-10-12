巨峰蜜桃臀聞名︱苡琍獲藍正龍「加持」殺入影壇

台灣網紅苡琍挾着C Cup巨峰和蜜桃臀成功走紅，更殺入電影圈與藍正龍合作電影，獲「加持」後人氣一時無兩，透過身體和肢體語言，盡情地為大家帶來衝擊視線的效果。

苡琍（Hana）是台灣首屈一指的人氣網紅，大走鄰家女孩風的她，擁有一雙大眼睛和圓蛋臉，加上若隱若現的性感為網友帶來一股感官與視覺上的衝擊。C Cup上圍恰到好處，沒有浮誇的修飾，亦不需要刻意的隱藏，隨心隨意的個性，總是帶來最優質的效果，配上纖腰和蜜桃臀，散發出一股性感撩人的感覺，讓粉絲們難以自拔。憑着天賦的本錢和對工作的拼勁，成功獲垂青演出台灣男星藍正龍之作品《傻傻愛你，傻傻愛我》，以及參與歌手黃明志《愛你也愛他》的MV演出，令她人氣高企。

重男輕女扼殺夢想

可惜台灣持續受到疫情肆虐，已有一段時間在家休息的她，趁機當作長假期在家打機、睇漫畫、做運動和練琴來打發時間，她靈機一觸開拓個人市場增設社交平台視訊頻道，將自彈自唱的片段上載到社交網與眾分享，得到粉絲的讚揚感到甚有滿足感，她憶述童年時的音樂夢想，表示自小的夢想是當上歌手，可惜家中重男輕女，只有弟弟可以學音樂，自小已被家人扼殺了這個夢想，要自己辛苦工作儲錢才能學結他、鋼琴，直言只要有收入便可以玩音樂，總算活得不錯。

全名：花苡琍（Hana）

身高：1米63

體重：49kg

三圍：32C、25、35