【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初八甲午金成日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：出財、開倉、修篷

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、7、8

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

想在事業上尋突破，但時機未到，力量不足。

金牛座

謀事要量力而為，遇到困難最好找外援幫忙。

雙子座

人緣不錯，愛情運極佳，戴紫水晶可增魅力。

巨蟹座

工作順利，收穫豐富，心情也變得愉快起來。

獅子座

運勢好轉，但財運一般，戴綠松石有助聚財。

處女座

忙於應付工作，身心疲累，幸好健康運不錯。

天秤座

愛情運最強，事業運也不錯，迎來歡樂時光。

天蠍座

財運非常好，佩戴黑曜石飾物，將旺上加旺！

人馬座

身心狀態理想，面對大小事務均能應付自如。

山羊座

順境時要懂得感恩，自私自利會令運氣變差。

水瓶座

容易破財，花錢要懂節制，否則會負債收場。

雙魚座

或會遇到一些煩惱，平常心看待就沒有問題。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）鼠 易破財

鼠

是日沖煞，容易破財，賭博炒股冇着數。

牛

情緒不穩，做事無心機，失誤接連發生。

虎

工作運非常好，獲貴人提攜，上位在望！

兔

壓力大，易陷入口舌之爭，要控制脾氣。

龍

桃花旺，異性主動示好，單身者宜把握。

蛇

精力旺盛，貴人助力強，工作如虎添翼。

馬

心不在焉，做事三心兩意，易鬧出麻煩。

羊

戰鬥力強，一鼓作氣，沒有問題難倒你。

猴

貴人運強，不論做甚麼都得到家人支持。

雞

財運上升，投資眼光準，回報高於預期。

狗

人緣佳，易得別人信賴，做事更有信心。

豬

愛情運不錯，單身者易結識合眼緣對象。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

重陽開運養生

每年九月初九為「重陽節」，由於《易經》將數字分為陰陽，而九為「陽」數，九月初九的日月皆屬陽，故稱為「重陽」或「重九」。

重陽是中國傳統四大節慶，不過古人認為「九」為數字之極，由於物極必反，故「九」代表由盈轉虧、由盛轉衰，本來已屬不祥數字，重陽的九月九日更是兩「九」相重，必然會有大災難降臨，故古人相信重陽之日必須舉家登高出遊才能避難消災。

重陽節登高祭祖掃墓的習俗，固然有祈求祖先庇佑之意；而重陽亦正值秋高氣爽之時，登高可增強人體呼吸系統及血液循環功能，對心肺同樣有益。而重陽登高的最佳時辰在午時（即上午11時至正午1時），因為此時是一日當中陽氣最盛的時段，於午時出發可接觸多些日光，驅除人體的陰晦之氣。重陽前後亦可將貼身的枕頭、被褥拿到陽光猛烈的地方晾曬，既可除菌又可驅除霉運，無論心理抑或玄學上也有幫助。

重陽節也有一些特別的飲食風俗，最經典的必數「重陽糕」。此糕形狀、味道五花八門，不過大致都是以麵粉、小米等為原材料，再加上菊花、紅棗、桂花及乾果蒸製而成，由於「糕」與「高」同音，因此古人相信重陽登高要吃糕，有祈求百事皆高、未來日子步步高陞之意。