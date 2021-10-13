趙薇夫婦遭金融機構起訴　隨時出庭！

內地女星趙薇被封殺後人間蒸發，去向不明的她禍不單行，與老公黃有龍被金融機構起訴，兩公婆有機會現身法院陳述辯護，可能是趙薇落難後首度現身，即引起外界高度關注。

今年8月26日，內地各大平台將趙薇主演作品及「超話」下架及注銷，毫無預警下突然被封殺，事件震驚娛樂圈，引起外界不少揣測，有指與其好友兼阿里巴巴創辦人馬雲有關。「落難」趙薇自此去向不明，有傳她包機「着草」到其法國波爾多的酒莊Chateau Monlot避難，亦有指她於北京神隱，另有網民指她身在老家安徽，眾說紛紜。潛水多時的她厄運未有停下來，早前網傳一份「全渠道封殺」的25位劣迹藝人名單，她被歸類為「政治問題」類別，更列在懲處榜榜首。

一波未平一波又起，有指她再惹官非，捲入一宗「保證合同糾紛」的官司，與丈夫黃有龍一齊淪為被告。在本月9日新增的法庭開庭公告顯示，見趙薇、黃有龍及網絡集團董事長被一間金融機構起訴，傳於11月8日在北京市第四中級人民法院開庭。有傳他們屆時會出庭應訊，隨時會成為趙薇潛水後首次現身。另外，事件再揭出該金融機構曾與趙薇有訴訟恩怨，今年6月起訴趙薇及一間文娛集團有限公司，案由亦為「保證合同糾紛」，當中趙薇持有文娛公司的4.15%股權被凍結，涉資500萬人民幣（約610萬港元）。

據內地相關法律規定，「保證合同」是指保證人和債權人之間的約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或承擔責任。而「保證合同糾紛」是指保證人與債權人簽訂的在主債務人不履行其債務時，由保證人按照約定執行債務，或承擔責任合同中產生的糾紛，當中包括合同訂立、履行、變更、終止而產生的糾紛。

其實趙薇夫婦近年已成為官司常客，2016年她與黃有龍持有的龍薇傳媒，計劃作價30.6億人民幣（約37億港元）收購上海A股上市公司萬家文化（後改名祥源文化）的29.135%股份取得控股權，卻在上海交易所多次查詢交易細節後，趙薇才披露當中只有6,000萬人民幣（約7,300萬港元）由自己出資，用槓桿比例超過51倍「蛇吞象」方式「吸納」市值100億人民幣（約120.3億港元）的上市公司。內地監管部門關注到交易異常，萬家文化收到中國證監會的調查通知書，趙薇夫婦和萬家文化交易終止。最終兩夫婦被禁入證券市場5年，及罰款30萬人民幣（約36萬港元）。

不少股民因事件中受到「虛假陳述」而招致損失，入稟法院向兩間公司要求索償，2019年終有定案，趙薇連輸102場官司，有傳賠償金額高達8,400萬元人民幣（約1億港元）。而黃有龍在港亦曾被指向一間財務公司借款1.5億港元後，未有清還款項，在港被入稟高等法院追討本金和利息近3億港元。