最美舞者唔易做　容祖兒拍Vlog紀錄辛酸史！

天后容祖兒喺《蒙面舞王》第二季中大晒舞技，喺《蒙面舞王終極盛典之夜》更獲「蒙面舞王之最美舞者」，認真犀利！祖兒喺社交網上載Vlog，紀錄低參加《蒙面舞王》時嘅點滴，8月22日第一次錄影時，見祖兒下晝5點就開始練舞，去到夜晚8點都繼續練緊，去到9點就試妝並同面具設計師溝通，夜晚11點開始綵排，認真辛苦！

8月31日第二次錄影，佢拉筋熱身時話：「這兩、三天裏學的第三支舞，覺得自己的空間好像突然買了2個TB（儲存單位），所有東西都沒辦法記住了，感覺沒有一個緩衝空間，好在心情也沒有太緊張，整個團隊都好安心，我覺得開心就好。」晚上練舞時，祖兒換上身金衫，佢仲搞爛GAG，叫大家估一個成語，答案係：「一鳴驚人（普通諧音：一名金人）！」真係爛到爆呀！

去到9月3日第三次錄影，祖兒繼續瘋狂練舞，但今次錄影比較特別，因為有好友阿嬌同阿Sa嚟探班呀，齊齊為祖兒打氣，非常有愛！10月1日最後一次錄影，對於最後一次表演，祖兒大感不捨：「這個面具，最後一次戴，以後不知道它會在哪？」祖兒每次錄影都錄到三更半夜，每次表演都出盡全力，真係有血有汗，「最美舞者」呢個獎絕對得來不易！